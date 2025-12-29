«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

Η μεγάλη επιτυχία του ΣΚΑΪ, το «Voice», αποχαιρετά απόψε τους τηλεθεατές με έναν τελικό που θα τα έχει όλα…

Μετά από μία σεζόν γεμάτη ταλέντο και ξεχωριστές μουσικές στιγμές, οι αγαπημένοι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, υποδέχονται τους 9 διαγωνιζόμενους που έχουν φθάσει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο, διεκδικώντας την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και τον τίτλο της «Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας».

Σε πρώτη φάση, οι Χριστόδουλος Μυλωνάς (#TeamMazwnakis), Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος (#TeamHelena), Μαρία Βαρδάκη (#TeamHelena), Αφροδίτη Διαμαντίδου (#TeamChristos), Θοδωρής Κουτσουπιάς (#TeamHelena), Βάγγος Δανέζης (#TeamMazwnakis), Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης (#TeamChristos), Ελένη Τσαρίδου (#TeamMazwnakis), Αυγή Χατζηπαύλου (#TeamPanistes), ανεβαίνουν στη σκηνή και ερμηνεύουν από ένα νέο τραγούδι, δικής τους επιλογής.

Οι 4 διαγωνιζόμενοι, που θα πάρουν την πρόκριση, θα ερμηνεύσουν ένα ακόμα τραγούδι αλλά μόνο 2 θα περάσουν στην τελική φάση. Τότε, οι φιναλίστ θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή και θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και απόψε, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το τηλεοπτικό κοινό, που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή/ μεγάλη νικήτρια!

Ακόμα, στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού, επιστρέφει η Σοφία Χριστοφορίδου, νικήτρια της 10ης σεζόν, για ένα μοναδικό act με τον πρώην coach της, Πάνο Μουζουράκη. Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εδώ...