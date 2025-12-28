Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε το κοινό του – «Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε»

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Γιώργου Μζωνάκη, στην ουρά για την Ακτή Πειραιώς, δίνοντας ευχές στους θαμώνες

Σε μια κίνηση ευγένειας και άμεσης επαφής με το κοινό, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να βγει έξω από τον χώρο όπου εμφανίζεται, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς, για να χαιρετήσει τον κόσμο που περίμενε στην ουρά.

Ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε δίπλα στους θαυμαστές του, αντάλλαξε κουβέντες και τους ευχαρίστησε προσωπικά για την παρουσία και τη στήριξή τους, δημιουργώντας μια αυθόρμητη και ζεστή στιγμή.

«Χρόνια πολλά, καλησπέρα – τι κάνετε;»

Με χαμόγελο και διάθεση επικοινωνίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στον κόσμο λέγοντας «χρόνια πολλά» και «καλησπέρα», ρωτώντας τους πώς είναι και αν περνούν καλά, πριν ετοιμαστεί για τη βραδινή του εμφάνιση.

Όταν ρωτήθηκε τι κάνει εκείνη τη στιγμή, απάντησε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο: «Υπομονή κάνουμε», δείχνοντας ότι επανέρχεται στην έννοια που ο ίδιος είχε αναδείξει στη δημόσια τοποθέτησή του, ως στάση ζωής απέναντι σε όλα όσα περνά το τελευταίο διάστημα.

Έμφαση στην ευγνωμοσύνη προς το κοινό

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις που έκανε ο καλλιτέχνης, στις οποίες πέρα από τη σημασία της υπομονής, τόνισε και την ευγνωμοσύνη απέναντι στον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο «δοκιμασίας».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να απαντήσει με πράξεις, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά της σχέσης καλλιτέχνη–κοινού και διατηρώντας άμεση επαφή με όσους βρίσκονται δίπλα του σε κάθε βήμα.

Η χθεσινή του δήλωση

Στην πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ευχαρίστησε θερμά το κοινό για τη στήριξη, κάνοντας λόγο για μια «χρονιά δοκιμασίας», ενώ με σαφείς αιχμές προς όσους –όπως είπε– «νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή του», ξεκαθάρισε πως «φτάνει».

Το ευχαριστώ του Γιώργου Μαζωνάκη προς το κοινό «επέστρεψε» έμπρακτα χθες το βράδυ με την αυθόρμητη κίνηση του στην ουρά του μαγαζιού, εκφράζοντας ξανά την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξή τους.

