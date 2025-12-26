Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου, όχι με την εξουσία»

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα θέλησε να ευχηθεί «καλές γιορτές» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο 26χρονος τραγουδιστής που κατήγγειλε πριν λιγο καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη, προχώρησε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου σε μία ανάρτηση στα stories του Instagram κάνοντας λόγο για το τι είναι ευτυχία και προτρέποντας τους διαδικτυακούς του φίλους να περάσουν τις γιορτές με ανθρώπους που τους αγαπούν και με λιγότερο φόβο.

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος, χωρίς να αναφερθεί σε πρόσωπα ή καταστάσεις.

«Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο», έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο τραγουδιστής.

