Κύπρος: Σημαντική εξέλιξη – «Πράσινο φως» για την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη»

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία FEED

Newsbomb

ΚΥΠΡΟΣ
Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, οι εταίροι του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου ενέκριναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 105,7 εκατομμυρίων δολαρίων (σχεδόν 90 εκατ. ευρώ) για την έναρξη της φάσης προκαταρκτικής μηχανικής και σχεδιασμού (Front-End Engineering and Design – FEED).

Αυτή η απόφαση, που ελήφθη την 22α Δεκεμβρίου 2025, ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοιτάσματος, το οποίο θεωρείται «κλειδί» για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Κύπρου και την οικονομική της ανάκαμψη.

Τι ακριβώς είναι το κοίτασμα «Αφροδίτη»

Το «Αφροδίτη» είναι ένα φυσικό υποθαλάσσιο κοίτασμα (field) που περιέχει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου σε υδρογογονάνθρακες. Βρίσκεται 32 – 34 χιλιόμετρα περίπου από τις ακτές της νότιας Κύπρου, μέσα στο Block 12 της κυπριακής ΑΟΖ.

Ανακαλύφθηκε το 2011 από τη Noble Energy και το 2015, χαρακτηρίστηκε ως «εμπορικά εκμεταλλεύσιμο». Το Block 12 και συνεπώς το «Αφροδίτη» εξετάζεται / αναπτύσσεται από ένα κοινοπρακτικό σχήμα ενεργειακών εταιρειών (με βασικούς εταίρους τη Chevron ως συντονίστρια εταιρεία, τη Shell / BG Cyprus και τη NewMed Energy).

kypros.jpg

Στην ανάπτυξη εμπλέκονται επίσης η κυβέρνηση της Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Υδρογονανθράκων (CHC), καθώς και η κυβέρνηση της Αιγύπτου και η Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για εξαγωγές αερίου. Η Chevron κατέχει το 35% των μεριδίων, η Shell άλλο 35% και η NewMed Energy το 30%, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές.

Το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής προβλέπει την εξόρυξη και επεξεργασία φυσικού αερίου μέσω τεσσάρων πηγαδιών, συνδεδεμένων με μία πλωτή μονάδα παραγωγής (Floating Production Unit – FPU) ακριβώς πάνω από το κοίτασμα.

Η μονάδα θα έχει ονομαστική μέγιστη παραγωγική ικανότητα περίπου 800 εκατ. κυβικών ποδιών (MMcf) φυσικού αερίου την ημέρα. Οι εταίροι προχωρούν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγωγή του αερίου στην Αίγυπτο, με στόχο την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 111,5 εκατ. δολάρια (95 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένης της φάσης FEED για τα συστήματα παραγωγής και τις υποδομές μεταφοράς. Αυτή η πρόοδος έρχεται μετά από τροποποιήσεις στο σχέδιο ανάπτυξης και στο συμβόλαιο μοιρασμού παραγωγής (PSC), οι οποίες εγκρίθηκαν νωρίτερα το 2025, αποτρέποντας πιθανή λήξη της σύμβασης. Η φάση FEED αναμένεται να οδηγήσει σε τελική επενδυτική απόφαση (FID), ενισχύοντας τις προοπτικές για εμπορική εκμετάλλευση.

Η ανάπτυξη του «Αφροδίτη» αναμένεται να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην Κύπρο, παρόμοιο με αυτό των κοιτασμάτων «Ταμάρ» και «Λεβιάθαν» στο Ισραήλ.

