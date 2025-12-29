Πούτιν: Τι δώρο έκανε στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου εξωτερικών έκλεισε τα 50 στις 24 Δεκεμβρίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πούτιν: Τι δώρο έκανε στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της
POOL SPUTNIK KREMLIN
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Ζαχάροβα, η «σιδηρά κυρία» του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, παραμονή των Χριστουγέννων είχε τα γενέθλιά της και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αναγνωρίζοντας την προσφορά της, δεν την ξέχασε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σε ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram δημοσίευσε μια φωτογραφία του δώρου του Ρώσου ηγέτη, που ήταν ένα αναμνηστικό κουτί με σχέδια που σχετίζονται με το Κρεμλίνο, το κέντρο εξουσίας της ρωσικής πολιτικής, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Το κουτί σύμφωνα με τις αναφορές είχε σχεδιαστεί με εικόνες ιστορικών κτηρίων του Κρεμλίνου και είχε διακοσμητικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη Μόσχα.

Στην εικόνα που δημοσίευσε η Ζαχάροβα, ένα κυκλικό λογότυπο με τις λέξεις «Μόσχα» και «Κρεμλίνο» διακρίνεται σε ένα από τα κουτιά, ενώ δίπλα του υπάρχει ένα άλλο κουτί με εικόνες των πλατειών του Κρεμλίνου και του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

Στην εικόνα φαίνεται επίσης μια κάρτα υπογεγραμμένη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ένας φάκελος, που πιθανότατα στάλθηκε προσωπικά στη Ζαχάροβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε το δώρο ως «όμορφο» και εκτίμησε την προσοχή του Ρώσου προέδρου στα γενέθλιά της.

Δείτε το δώρο του Ρώσου ηγέτη στη Μαρία Ζαχάροβα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαία αύξηση της γρίπης και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία τα Χριστούγεννα – Τα συμπτώματ

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα- Συναγερμός από την επιχείρηση «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

12:29LIFESTYLE

«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου που «μετράει» 1.700 χρόνια - Το μπέρδεμα με τον «Άγιο Βασίλη»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Πλεύρη κατά των… «αριστεροκρατούμενων» Διεθνών Δικαστηρίων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Σήμερα στο αυτόφωρο - Βαριές κατηγορίες από την εν διαστάσει σύζυγό του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις

10:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Παραιτήθηκε ο Κοσμήτορας της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις διαγραφές φοιτητών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ