Πούτιν: Τι δώρο έκανε στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

Η Μαρία Ζαχάροβα, η «σιδηρά κυρία» του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, παραμονή των Χριστουγέννων είχε τα γενέθλιά της και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αναγνωρίζοντας την προσφορά της, δεν την ξέχασε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σε ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram δημοσίευσε μια φωτογραφία του δώρου του Ρώσου ηγέτη, που ήταν ένα αναμνηστικό κουτί με σχέδια που σχετίζονται με το Κρεμλίνο, το κέντρο εξουσίας της ρωσικής πολιτικής, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Το κουτί σύμφωνα με τις αναφορές είχε σχεδιαστεί με εικόνες ιστορικών κτηρίων του Κρεμλίνου και είχε διακοσμητικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη Μόσχα.

Στην εικόνα που δημοσίευσε η Ζαχάροβα, ένα κυκλικό λογότυπο με τις λέξεις «Μόσχα» και «Κρεμλίνο» διακρίνεται σε ένα από τα κουτιά, ενώ δίπλα του υπάρχει ένα άλλο κουτί με εικόνες των πλατειών του Κρεμλίνου και του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου.

Στην εικόνα φαίνεται επίσης μια κάρτα υπογεγραμμένη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ένας φάκελος, που πιθανότατα στάλθηκε προσωπικά στη Ζαχάροβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε το δώρο ως «όμορφο» και εκτίμησε την προσοχή του Ρώσου προέδρου στα γενέθλιά της.

Δείτε το δώρο του Ρώσου ηγέτη στη Μαρία Ζαχάροβα