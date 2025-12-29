Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και ρομπότ: Το βίντεο ΑΙ

Ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε βίντεο με το όνομα «Κοινές επιχειρήσεις για την αποτροπή των προσπαθειών για την "ανεξαρτησία της Ταϊβάν"», την ίδια ημέρα που ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από το νησί

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και ρομπότ: Το βίντεο ΑΙ

Η Ταϊβάν, όπως παρουσιάζεται στην έναρξη του βίντεο που δημοσίευσε η ανατολική διοίκηση των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο απεικονίζονται οι φονικές ικανότητες των drones του Πεκίνου, αποφάσισε να δείξει την «αυτοπεποίθησή» του ο στρατός της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν, ενόψει των μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων, που έχουν «περικυκλώσει» το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

g9wfjkbxcaa6kwk.jpg

Το βίντεο δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) από την ανατολική διοίκηση των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων με το όνομα «Κοινές επιχειρήσεις για την αποτροπή των προσπαθειών για την "ανεξαρτησία της Ταϊβάν"».

Στο βίντεο παρουσιάζονται ζώα τα οποία μετατρέπονται σε οπλικά συστήματα και κατευθύνονται κατά της Ταϊβάν. Αετός γίνεται μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καρχαρίες μετατρέπονται σε υποβρύχια, ψάρια σε πολεμικά πλοία, ακόμα και οι μέλισσες σε drone μινιατούρες.

Στο προπαγανδιστικό βίντεο παρουσιάζεται επίσης μία ομάδα στρατιωτών-ρομπότ να προελαύνουν σε εμπόλεμη ζώνη σε πόλη του νησιού.

«Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

Η Κίνα πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, αναπτύσσοντας στρατεύματα, πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικό για μία σειρά ασκήσεων με την κωδική ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025», ενώ η Ταϊπέι συγκέντρωσε στρατιώτες και παρουσίασε αμερικανικής κατασκευής στρατιωτικό υλικό για να κάνει πρόβες απόκρουσης μιας πιθανής μελλοντικής επίθεσης.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός συγκέντρωσε δυνάμεις βόρεια και νοτιοδυτικά του Πορθμού της Ταϊβάν και πραγματοποίησε πραγματικά πυρά και προσομοιώσεις επιθέσεων σε χερσαίους και θαλάσσιους στόχους. Οι ασκήσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο Τρίτη (30/12) και θα περιλαμβάνουν προσομοιώσεις για τον αποκλεισμό των κύριων λιμανιών του νησιού και την περικύκλωσή του.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε στο Reuters ότι δεκάδες κινεζικά στρατιωτικά σκάφη και αεροσκάφη επιχειρούσαν γύρω από το νησί, μερικά από τα οποία «πλησίαζαν σκόπιμα» τη Συνεχή Ζώνη της Ταϊβάν, η οποία ορίζεται ως 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές της. Αυτός ο νέος γύρος πολεμικών ασκήσεων της Κίνας σηματοδοτεί τον έκτο μεγάλο γύρο από το 2022, μετά την επίσκεψη της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι και σημειώνεται μετά από μία έξαρση της εμπρηστικής κινεζικής ρητορικής σχετικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου, αφού η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι υπαινίχθηκε ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση στρατιωτική απάντηση από το Τόκιο.

Οι ασκήσεις ξεκίνησαν 11 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πωλήσεις όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχει παραδοθεί ποτέ στο νησί, προκαλώντας διαμαρτυρία από το υπουργείο Άμυνας της Κίνας και προειδοποιήσεις ότι ο στρατός θα «λάμβανε δυναμικά μέτρα» ως απάντηση.

Οι αναλυτές λένε ότι οι ασκήσεις του Πεκίνου θολώνουν όλο και περισσότερο τα όρια μεταξύ των τακτικών στρατιωτικών ασκήσεων και αυτού που θα μπορούσε να συνιστά το σκηνικό για μια επίθεση, μια στρατηγική που αποσκοπεί στο να δώσει στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους ελάχιστη προειδοποίηση για μια επίθεση. «Αυτή η άσκηση χρησιμεύει ως σοβαρή προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δυνάμεις της «Ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» και τις εξωτερικές δυνάμεις παρέμβασης», δήλωσε ο Σι Γι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε τις ασκήσεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook που παρουσίαζε διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων HIMARS αμερικανικής κατασκευής με βεληνεκές περίπου 300 χλμ που είναι γνωστά για την ευελιξία και την ακρίβειά τους και θα μπορούσαν να πλήξουν παράκτιους στόχους στην νότια επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, στην άλλη πλευρά του Πορθμού της Ταϊβάν, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν πρόσθεσε ότι είχε αποστείλει μεγάλα πλοία σε αντίδραση στη δραστηριότητα της κινεζικής ακτοφυλακής κοντά στα ύδατά της και ότι συνεργάζεται με τον στρατό του νησιού για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των ασκήσεων στις θαλάσσιες οδούς και τις αλιευτικές περιοχές. Η αεροπορική αρχή του νησιού δήλωσε ότι η Κίνα είχε ορίσει μια «προσωρινή ζώνη κινδύνου» στον εναέριο χώρο της Ταϊπέι για 10ωρες ασκήσεις με πραγματικά πυρά που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη και ότι εργάζεται για τον εντοπισμό εναλλακτικών διαδρομών πτήσης.

Ταχεία αντίδραση

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι δύο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 11 πλοία επιχειρούσαν γύρω από το νησί τις τελευταίες 24 ώρες και ότι ο στρατός της Ταϊβάν βρισκόταν σε υψηλή επιφυλακή και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει «ασκήσεις ταχείας αντίδρασης». Η συγκεκριμένη άσκηση έχει σχεδιαστεί για την ταχεία μετακίνηση στρατευμάτων σε περίπτωση που η Κίνα μετατρέψει ξαφνικά μια από τις ασκήσεις της γύρω από το νησί σε επίθεση.

«Όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας θα παραμείνουν σε υψηλή εγρήγορση και σε πλήρη ετοιμότητα, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Οι αγορές της Ταϊβάν πάντως δεν επηρεάστηκαν από τις ασκήσεις, σημειώνοντας άνοδο 0,8% σε ιστορικό υψηλό στις πρωινές συναλλαγές. «Νομίζω ότι αυτές οι ασκήσεις έχουν απλώς ως στόχο να μας τρομάξουν», δήλωσε ο Λιν Γουέι-μινγκ, ένας 31χρονος δάσκαλος με έδρα την πρωτεύουσα Ταϊπέι. «Παρόμοιες ασκήσεις έχουν συμβεί και στο παρελθόν... η πολιτική πλευρά των πραγμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από την τρέχουσα κυβέρνηση της Ταϊβάν και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ανταποκριθεί». Η Ταϊβάν απορρίπτει την κυριαρχία της Κίνας, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο λαός της μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του νησιού.

«Συντρίψτε τους αυτονομιστές»

Ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε δύο αφίσες με τίτλους «Ασπίδες Δικαιοσύνης: Συντρίβοντας τις Ψευδαισθήσεις» και «Βέλη Δικαιοσύνης: Έλεγχος και Άρνηση», μαζί με ένα τρίτο γραφικό που απεικονίζει τέσσερις τοποθεσίες σε όλο το νησί με στόχους κλειδωμένους, μετά την ανακοίνωση της άσκησης.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Κίνας ανέφερε ότι οι ασκήσεις θα επικεντρωθούν στο σφράγισμα του ζωτικού λιμανιού βαθέων υδάτων της Ταϊβάν, του Κιλούνγκ, στα βόρεια του νησιού, και του Καοσιούνγκ στα νότια της Ταϊβάν, που είναι η μεγαλύτερη πόλη-λιμάνι του νησιού. Ενώ ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός εφάρμοσε αποκλεισμούς λιμένων γύρω από την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια πολεμικών ασκήσεων πέρυσι, αυτή είναι η πρώτη φορά που δήλωσε δημόσια ότι οι ασκήσεις γύρω από το νησί στοχεύουν στην «αποτροπή» εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων.

Τα σχόλια της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας προκάλεσαν μια αύξηση στα κινεζικά μηνύματα που τόνιζαν τις διεκδικήσεις κυριαρχίας του. Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο ότι η «επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα» μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κεντρικής σημασίας για το όραμα του Πεκίνου για την παγκόσμια τάξη.

Η πρώτη αφίσα εμφανίστηκε να δείχνει την αρμάδα των πολιτικών πλοίων που η Κίνα κινητοποιεί για να βοηθήσει σε μια επίθεση στην Ταϊβάν, σκάφη με ράμπες και ανοιχτά καταστρώματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αμφίβιας επίθεσης. «Οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση αγγίξει την ασπίδα (της δικαιοσύνης) θα χαθεί!» έγραφε η αφίσα.

china.jpg

Οι προπαγανδιστικές αφίσες της Κίνας

«Οποιοιδήποτε αυτονομιστές απατεώνες συναντήσουν την ασπίδα θα καταστραφούν!» «Νομίζω ότι ο στόχος τους (της Κίνας) είναι, όπως είπαν, «να κρατήσουν το νησί, όχι τον λαό»», δήλωσε η Στέφανι Χουάνγκ, μια 56χρονη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. «Θέλουν απλώς να σώσουν την υπόληψή τους ισχυριζόμενη ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της χώρας τους, αλλά ο λαός της Ταϊβάν δεν το βλέπει έτσι». «Είμαστε αυτοί που είμαστε· είναι αυτοί που είναι».

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι κινεζική επαρχία και ετοιμάζεται να την προσαρτήσει. Βρίσκεται σε μια μαζική στρατιωτική εκστρατεία εκσυγχρονισμού και επέκτασης, με στόχο να είναι έτοιμο για εισβολή έως το 2027, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πριν από αρκετά χρόνια.

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) και ο ηγέτης του, Σι Τζινπίνγκ, έχουν προτρέψει την Ταϊβάν να αποδεχτεί την «ειρηνική επανένωση», με φόντο μια σειρά από προτροπές αλλά κυρίως απειλές και καταναγκαστικές ενέργειες που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια . Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία του κοινοβουλίου και του λαού της Ταϊβάν απορρίπτει την προοπτική διακυβέρνησης από το ΚΚΚ και η Ταϊβάν ενισχύει τις δικές της στρατιωτικές άμυνες σε ένδειξη αντίστασης.

