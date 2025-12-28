Ταϊβάν: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού

Παρά τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί

Newsbomb

Ταϊβάν: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού

Το μωρό κοιμόταν πριν η μητέρα του το μεταφέρει σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης..

X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που μητέρα «άρπαξε» το μωρό παιδί της και το μετέφερε σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξε την Ταϊβάν το Σάββατο (27/12).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Yilan, συο βορειοανατολικό τμήμα της νησιωτικής χώρας, και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ταϊπέι, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρά τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

https://www.instagram.com/reel/DS0GLdDDd31/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ταϊβάν: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια των 7 Ρίχτερ - Βίντεο

21:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η μοναξιά μιας απόλυτης παρουσίας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Επτά απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική - Βίντεο

21:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμια κορυφή για την Ελλάδα: Η Φωτεινή Τριχά καλύτερη πολίστρια του 2025!

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Σημαντικό «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

20:54LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση με την 4 μηνών κόρη του στην παραλία

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι στο Σουρινάμ: «Σκότωσε τα ίδια του τα παιδιά» - Εννέα νεκροί, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι

20:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα - Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο

20:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Νικ Κύργιος νικητής στη «Μάχη των φύλων» με την Αρίνα Σαμπαλένκα

20:20WHAT THE FACT

Πώς το στρες των γιορτών επηρεάζει το έντερο: Οι 6 λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Φουλάρει» για στόπερ, Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς σε πρώτο πλάνο

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διαμέρισμα στην Τούμπα - Βίντεο από το σημείο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε Δημοτικό Σχολείο τις ημέρες των Χριστουγέννων - Έκλεψαν εξοπλισμό που είχε αποκτηθεί με δωρεές

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων - Βίντεο, φωτογραφίες

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE- Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι έτοιμοι για ειρήνη - «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών»

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ θα μιλήσουν ξανά μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Επτά απεγκλωβισμοί από την Πυροσβεστική - Βίντεο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

21:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμια κορυφή για την Ελλάδα: Η Φωτεινή Τριχά καλύτερη πολίστρια του 2025!

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

19:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVE- Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι έτοιμοι για ειρήνη - «Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συνομιλιών»

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

18:23ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων στη Βοιωτία - Πού εντοπίζονται προβλήματα

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

21:27ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η μοναξιά μιας απόλυτης παρουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ