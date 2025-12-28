Ταϊβάν: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού

Το μωρό κοιμόταν πριν η μητέρα του το μεταφέρει σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης..

Βίντεο κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που μητέρα «άρπαξε» το μωρό παιδί της και το μετέφερε σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξε την Ταϊβάν το Σάββατο (27/12).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Yilan, συο βορειοανατολικό τμήμα της νησιωτικής χώρας, και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ταϊπέι, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρά τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

https://www.instagram.com/reel/DS0GLdDDd31/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

