Πολωνία: Κατασκευάζει υπερσύγχρονο σύστημα κατά των drones αξίας 2 δισ. ευρώ

«Αναμένουμε να έχουμε την πρώτη φάση του συστήματος σε περίπου έξι μήνες, ίσως και νωρίτερα. Το πλήρες σύστημα θα χρειαστεί 24 μήνες για να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Cezary Tomczyk

Πολωνία: Κατασκευάζει υπερσύγχρονο σύστημα κατά των drones αξίας 2 δισ. ευρώ

Αστυνομία και στρατιωτική αστυνομία ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου UAV που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε μια τοποθεσία στο Wohyn της Πολωνίας, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo).

AP
Η Πολωνία κατασκευάζει ένα νέο υπερσύγχρονο σύστημα κατά των drones κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, ένα έργο που θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα κοστίσει δύο δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας, μετά από τη μαζική εισβολή μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίτερα φέτος.

«Αναμένουμε να έχουμε την πρώτη φάση του συστήματος σε περίπου έξι μήνες, ίσως και νωρίτερα. Το πλήρες σύστημα θα χρειαστεί 24 μήνες για να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Cezary Tomczyk, σε συνέντευξή του στον Guardian στη Βαρσοβία.

Ο Tomczyk εξήγησε ότι τα νέα συστήματα αεροπορικής άμυνας θα ενσωματωθούν σε μια ήδη υπάρχουσα γραμμή προστασίας που κατασκευάστηκε πριν από μια δεκαετία. Είπε ότι θα περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα άμυνας, συμπεριλαμβανομένων πολυβόλων, πυροβόλων, πυραύλων και συστημάτων παρεμβολής drone.

«Μερικά από αυτά προορίζονται για χρήση μόνο σε ακραίες συνθήκες ή σε συνθήκες πολέμου. Για παράδειγμα, αυτά τα πολυβόλα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε καιρό ειρήνης», είπε.

Προσπάθεια της Ρωσίας να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο

Περισσότερα από δώδεκα ύποπτα ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών και σε ζημιές σε κτίρια, καθώς τα drones καταρρίφθηκαν. Ο υπουργός Εξωτερικών, Radosław Sikorski, είχε δηλώσει τότε στον Guardian ότι οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν drones που δεν μετέφεραν πυρομαχικά, ήταν μια προσπάθεια της Ρωσίας «να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο».

Έκτοτε, η Πολωνία έχει επικαιροποιήσει τα σχέδια της για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της. Αν και κανένα σύστημα κατά των drones δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματικό ενάντια στο είδος της συστηματικής και μαζικής επίθεσης που έχει υποστεί η Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μήκος της ανατολικής πλευράς σπεύδουν να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για να ανταποκριθούν στη νέα απειλή. Ο Tomczyk δήλωσε ότι το έργο θα κοστίσει πάνω από 2 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικών δανείων SAFE (Security Action for Europe), καθώς και με ορισμένες συνεισφορές από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων ετών πολέμου στην Ουκρανία, η Πολωνία έχει τεθεί όλο και περισσότερο σε κατάσταση πολέμου, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις σαμποτάζ και εμπρησμών που οι πολωνικές υπηρεσίες συνδέουν με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η χώρα έχει σχέδια να εκπαιδεύσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες όσον αφορά τις απλές δεξιότητες επιβίωσης, ενώ άλλοι παρακολουθούν εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση.

