Πολωνία: Αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες για την προστασία των υποδομών μετά το «σαμποτάζ» στα τρένα

Η Πολωνία ανακοίνωσε την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών για την προστασία κρίσιμων υποδομών, με έμφαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβίας–Λούμπλιν, ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, συνδέεται με ρωσική ενέργεια. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μεταφορών, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ενισχύει τον έλεγχο σε κομβικές υποδομές.

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο άμυνας

Ο υπουργός άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμύς δήλωσε ότι η αποστολή των στρατιωτών θα ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την επιτήρηση σιδηροδρομικών γραμμών, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων δομών. Όπως είπε, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τον εντοπισμό αυξημένων κινδύνων.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Η Πολωνία έχει ήδη αυξήσει το επίπεδο συναγερμού σε βασικές υποδομές και συνεργάζεται με υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πολωνικές αρχές αναμένεται να επεκτείνουν τα μέτρα φύλαξης και σε άλλα σημεία του δικτύου μεταφορών, ενώ εξελίσσεται η έρευνα για το περιστατικό στη Μίκα.

