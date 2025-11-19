Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Μαχητικό αεροσκάφος MIG-15 από την Πολωνία πετάει πάνω από το αεροδρόμιο Aurel Vlaicu, κατά την πρώτη ημέρα της Διεθνούς Αεροπορικής Έκθεσης Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 2025

Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για να διασφαλίσει την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών από τη Ρωσία στη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Ο στρατός ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Προσοχή. Λόγω των επιθέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε στόχους που βρίσκονται σε ουκρανικό έδαφος, η πολωνική και συμμαχική αεροπορία επιχειρεί στον εναέριο χώρο μας. Ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται σε υπηρεσία έχουν απογειωθεί», ανέφεραν οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι επίσης γνωστό ότι τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και ραντάρ της Πολωνίας, καθώς και τα συστήματα αναγνώρισης μεγάλου βεληνεκούς, έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Η υπηρεσία Τύπου του Πολωνικού Στρατού διευκρίνισε ότι αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του εναέριου χώρου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιοχές που γειτνιάζουν με περιοχές που απειλούνται. «Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση και οι υφιστάμενες δυνάμεις και τα μέσα παραμένουν έτοιμα για άμεση αντίδραση», τόνισαν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Λίγο πριν ο Πολωνικός Στρατός ανακοινώσει την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών, εκδόθηκαν συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής στη δυτική Ουκρανία λόγω της απειλής από τη Ρωσία. Το πρωί της 30ής Οκτωβρίου, η Πολωνία ξεκίνησε επίσης μια επιχείρηση στον εναέριο χώρο της λόγω μιας μαζικής επίθεσης στην Ουκρανία με αεροβαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία.

Αντίστοιχα περιστατικά δεν είναι σπάνια. Για παράδειγμα, τη νύχτα της 4ης προς 5η Οκτωβρίου, ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε μια συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, ωθώντας την Πολωνία να ενεργοποιήσει και αυτή τη στρατηγική αεροπορία της.

Στην Πολωνία, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με την απειλή από τη Ρωσία μετά από μια μαζική εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το πρωί μετά την διείσδυση δεκάδων drones στον εναέριο χώρο της χώρας, οι αρχές συγκάλεσαν έκτακτες συσκέψεις, μετά τις οποίες ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης