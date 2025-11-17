Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ
«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, είπε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισκέφτηκε το σημείο.
«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν (χωριό Μίκα) σημειώθηκε ενέργεια δολιοφθοράς. Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», είπε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Περισσότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, ανέφερε ο Τουσκ, προκαλώντας ανησυχίες για στοχοποίηση της διαδρομής, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία.
«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο», είπε.
Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία.
Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.