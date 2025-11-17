Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισκέφτηκε το σημείο.

«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν (χωριό Μίκα) σημειώθηκε ενέργεια δολιοφθοράς. Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», είπε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Περισσότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, ανέφερε ο Τουσκ, προκαλώντας ανησυχίες για στοχοποίηση της διαδρομής, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο», είπε.

Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.