Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ

«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, είπε  ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Newsbomb

Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ

Ο Ντόναλντ Τουσκ επισκέφτηκε το σημείο του συμβάντος

X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισκέφτηκε το σημείο.

«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν (χωριό Μίκα) σημειώθηκε ενέργεια δολιοφθοράς. Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», είπε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Περισσότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, ανέφερε ο Τουσκ, προκαλώντας ανησυχίες για στοχοποίηση της διαδρομής, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο», είπε.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκρηξη κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία - Λούμπλιν - «Δολιοφθορά», λέει ο Τουσκ

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του

12:37ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ρόκετς με ψυχή, Σέλτικς με ψυχραιμία - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

12:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Mediterranean College: Employability Fair 2025 – Το επαγγελματικό σου ταξίδι ξεκινά εδώ!

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη - «Φαντάσματα», «Voice» ή «Μία νύχτα μόνο»

12:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Εξάρθρωση συμμορίας διαρρηκτών – Συνελήφθη 42χρονος επ’ αυτοφώρω με… jammer στο χέρι

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «μεταμόρφωση» της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: H πιστή Ρεπουμπλικανή που «πρόδωσε» το «Maga» - Ο Τραμπ την αποκαλεί «τρελή»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα – «Σήκωσαν» όλο το μαγαζί σε 1 λεπτό

11:58ΕΘΝΙΚΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η γαλλική φρεγάτα (FDI) Belh@rra

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

11:49LIFESTYLE

Η Rosalía ντύθηκε «η πριγκίπισσα και το... μαργαριτάρι» για να ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι «La Perla» - Δείτε βίντεο

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για ενεργειακή συμφωνία με Ουκρανία: «Η Ελλάδα δημιουργεί την κεντρική αρτηρία σταθερότητας»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φτάνουν αλλεπάλληλα βαρομετρικά από την Ιταλία στην Ελλάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χειμώνας προ των πυλών - Η πρόβλεψη του «ΗΡΑΚΛΗ» για την Ελλάδα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

11:58ΕΘΝΙΚΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η γαλλική φρεγάτα (FDI) Belh@rra

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ