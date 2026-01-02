Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί
Ο Αναστάσιος Ράμμος έγινε πρώτη φορά πατέρας. Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη, καλωσόρισαν στον κόσμο το μωρό τους το πρωί της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου.
Το ζευγάρι, έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του πριν από περίπου ένα μήνα, στην παρουσίαση του νέου album του Αναστάσιου Ράμμου, με τίτλο «Δέκα», που κυκλοφορεί από την Panik Records.
Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο ίδιος, η νεογέννητη θα πάρει το όνομα Παναγιώτα όπως λένε τη μητέρα του και νονά θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη με την οποία έχουν φιλικές σχέσεις.
