Φαίη Σκορδά: Διακοπές στη Νέα Υόρκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της
Το άλμπουμ των διακοπών της Φαίης Σκορδά
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Φαίη Σκορδά επέλεξε για τις ημέρες των διακοπών να επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη, για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της.
Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, καφέ κι εστιατόρια, καθώς και βόλτες στο λευκοντυμένο Central Park.
Επιστρέφοντας η Φαίη Σκορδά ανάρτησε στιγμιότυπα από την απόδρασή της, με έμφαση σε εκείνα που την βλέπουμε να απολαμβάνει γλυκιές λιχουδιές σε διάφορα εμβληματικά στέκια της πόλης. «Καλή Χρονιά με υγεία κ αγάπη. Let love be the last word», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην λεζάντα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:47 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η επιστήμη μίλησε: Έτσι θα νιώσουμε καλύτερα το 2026
16:47 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς «σκούπισαν» την Ιαπωνία
08:54 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
12:19 ∙ LIFESTYLE