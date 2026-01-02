Φαίη Σκορδά: Διακοπές στη Νέα Υόρκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της

Το άλμπουμ των διακοπών της Φαίης Σκορδά

Φαίη Σκορδά: Διακοπές στη Νέα Υόρκη - Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της
Η Φαίη Σκορδά επέλεξε για τις ημέρες των διακοπών να επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη, για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της.

Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, καφέ κι εστιατόρια, καθώς και βόλτες στο λευκοντυμένο Central Park.

Επιστρέφοντας η Φαίη Σκορδά ανάρτησε στιγμιότυπα από την απόδρασή της, με έμφαση σε εκείνα που την βλέπουμε να απολαμβάνει γλυκιές λιχουδιές σε διάφορα εμβληματικά στέκια της πόλης. «Καλή Χρονιά με υγεία κ αγάπη. Let love be the last word», έγραψε η Φαίη Σκορδά στην λεζάντα.

https://www.instagram.com/p/DS-zYcyDZBb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
