Πολωνία: «Ξένες υπηρεσίες» πίσω από το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο - Ερευνάται δεύτερο περιστατικό

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, δεύτερος από δεξιά, επισκέπτεται το σημείο της σιδηροδρομικής γραμμής Mika, που υπέστη ζημιές από σαμποτάζ, κοντά στο Ντέμπλιν της Πολωνίας, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

«Πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» χαρακτήρισε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την έκρηξη το πρωί της Κυριακής στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, και δεσμεύτηκε για τη σύλληψη των δραστών, «ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι υποστηρικτές τους».

Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Ο Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επισκέφθηκε ξανά το σημείο της έκρηξης το πρωί της Δευτέρας, επιθεωρώντας τη ζημιά, είπε πως ήταν σκόπιμη και πιθανότατα είχε στόχο την ανατίναξη του τρένου, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που δεν υπήρξαν θύματα.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών ασφαλείας, ο υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της χώρας ανέφερε ότι υπάρχουν «πολύ υψηλές πιθανότητες» η επίθεση να εκτελέστηκε κατόπιν εντολής «ξένων υπηρεσιών». Αν και δεν κατονόμασε τη Ρωσία, η Βαρσοβία έχει αντιμετωπίσει σειρά εμπρηστικών και δολιοφθορών ενεργειών τα τελευταία χρόνια — συμπεριλαμβανομένων παγιδευμένων δεμάτων — τις οποίες αποδίδει στο πλαίσιο του «υβριδικού πολέμου» της Μόσχας εναντίον της Δύσης.

Η πολωνική σιδηροδρομική υποδομή αποτελεί κομβικό δίαυλο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία, αλλά και για τη μετακίνηση αμάχων.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας αποτελεί κρίσιμο μέρος των στρατιωτικών γραμμών ανεφοδιασμού για τη γειτονική Ουκρανία, καθώς και διαδρομή για τους αμάχους που μετακινούνται εντός και εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ένας οδηγός τρένου ειδοποίησε τηλεφωνικά για ανωμαλίες στη σιδηροδρομική υποδομή κοντά στο σταθμό Mika, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας.

Ένας μεταγενέστερος έλεγχος εντόπισε τη ζημιά και οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτό το τμήμα.

Η αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 7:39 π.μ. τοπική ώρα μετά από «παρατυπίες» που αναφέρθηκαν κοντά στις πόλεις Zyczyn και Mika. Δύο επιβάτες και πολλά μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο πληγέν τρένο, κανένας από τους οποίους δεν τραυματίστηκε.

Υπό διερεύνηση και δεύτερο περιστατικό

Οι αρχές στην Πολωνία ερευνούν και δεύτερο συμβάν που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στην ίδια γραμμή, όπου ένα κατάμεστο τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα. Εκτιμάται ότι πρόκειται επίσης για δολιοφθορά, χωρίς όμως χρήση εκρηκτικών.

«Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι κάποιοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια νέα φάση απειλών κατά της σιδηροδρομικής μας υποδομής», δήλωσε ο υπουργός Τομάς Σιεμονιάκ.

Η Μόσχα αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η ζημιά στις ράγες κοντά στην περιοχή Μίκα, περίπου 100 χλμ. νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, εντοπίστηκε στις 07:30 το πρωί της Κυριακής από μηχανοδηγό που πραγματοποίησε αναγκαστική στάση. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τμήμα της γραμμής να λείπει. Στο τρένο επέβαιναν μόλις δύο επιβάτες και μέλη του προσωπικού, κανείς εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε.

Ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες λόγω της έρευνας. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη το προηγούμενο βράδυ, η οποία «ταρακούνησε το κτίριο», ενώ ο αντίκτυπος έγινε αισθητός και σε μεγαλύτερη απόσταση.

Παρά την αναφορά του συμβάντος, αρκετά τρένα πέρασαν πάνω από το κατεστραμμένο σημείο πριν κλείσει προσωρινά η γραμμή.

Εντατικές έρευνες – Υποψίες για υβριδικές επιθέσεις

Δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, ωστόσο οι αρχές έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία, μεταξύ αυτών και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία ερευνά και άλλη σοβαρή υπόθεση υβριδικής επίθεσης, με παγιδευμένα δέματα που είχαν σταλεί από τη Λιθουανία πέρυσι. Ένα εξερράγη κοντά στη Βαρσοβία, άλλο εντοπίστηκε εγκαίρως, ενώ τρίτο έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξερράγη σε αποθήκη της DHL.

Στη φυλακή βρίσκονται ήδη πολλοί ύποπτοι, μεταξύ αυτών και Ρώσος υπήκοος που φέρεται να είχε οργανωτικό ρόλο. Παράλληλα, οι πολωνικές αρχές έχουν καταγράψει περιπτώσεις ατόμων στρατολογημένων μέσω Telegram, μέσω λογαριασμών που θεωρούν ότι ελέγχονται από ρωσικές υπηρεσίες.

Δύο χρόνια πριν, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι καταδικάστηκαν επειδή είχαν τοποθετήσει κρυφές κάμερες κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για αποστολές οπλισμού στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Κυριακή σηματοδοτεί την πρώτη απευθείας επίθεση στη σιδηροδρομική υποδομή.

Πιθανός στόχος η ψυχολογική πίεση

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλούνται πολωνικά μέσα, ο στόχος των δραστών ίσως να ήταν κυρίως ψυχολογικός: τα εκρηκτικά να προκαλέσουν εκτροχιασμό — όχι καταστροφή — ώστε να σταλεί μήνυμα και να ενισχυθεί η πίεση προς την Πολωνία για τη στήριξή της στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα διωχθούν «αμείλικτα», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει τόπος στον κόσμο όπου μπορούν να κρυφτούν».

Παρά τη σκληρή ρητορική, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονες ερωτήσεις για το πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια και γιατί η ζημιά δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

Σε τεταμένη ανταλλαγή, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι η ανταπόκριση ήταν «άμεση και αποτελεσματική» και χαρακτήρισαν «αναληθείς και προσβλητικές» τις επικρίσεις.