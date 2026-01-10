Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

Η ομάδα της έκτης κατηγορίας των Αγγλικών πρωταθλημάτων, πέταξε εκτός την κάτοχο του τροπαίου στο FA Cup.

Newsbomb

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο Αγγλίας. Η Μάκλσφιλντ, ομάδα της National League North, έκτης κατηγορίας των πρωταθλημάτων της χώρας, άφησε εκτός συνέχειας την Κρίσταλ Πάλας. Κάτοχο του τροπαίου και ομάδα Premier League.

Στο «Moss Rose» επικράτησε 2-1 των Λονδρέζων δημιουργώντας μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της δεκαετίας. Έτσι πήρε το εισιτήριο για την τέταρτη φάση του FA Cup.

Πρόκειται φυσικά για ερασιτεχνική ομάδα, η οποία έκανε την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της. Με τα γκολ των Ντόουσον (43') και Μπάκλεϊ (60'), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90') με τον Πίνο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στον κόσμο των σταρ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία στα ανοιχτά του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι στον Βόλο ανάμεσα σε Νίκη και Ηρακλή

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχεται: «Η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη»

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στις ζωές μας, πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση για να λύσει τα προβλήματα», λένε οι εκπρόσωποι των μπλόκων

16:43ΥΓΕΙΑ

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται κάθε ηλικία για να ξεκουραστεί το σώμα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ναι» στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Όλοι τους αντιμέτωποι με θανατική ποινή ως «εχθροί του Θεού» - Απειλή κατά διαδηλωτών από τον γενικό εισαγγελέα της χώρας

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:38LIFESTYLE

Η «Λάμψη» έχασε τον Γιάγκο Δράκο της, αλλά ο Χρήστος Πολίτης δεν έχασε ποτέ την λάμψη του

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαντικά, πουλερικά, ξίδι: Υψηλή περιεκτικότητα σε συντηρητικά και αυξημένη ανησυχία για την υγεία - Τι λένε οι νέες μελέτες

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ηράκλειο για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε στη Βιάννο – Είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Οι θυελλώδεις άνεμοι ανέβασαν τη θάλασσα στη στεριά - Βίντεο

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: 45χρονος έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο

15:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Υπηρετούμε «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες, ακόμη κι αν γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στον κόσμο των σταρ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

16:43ΥΓΕΙΑ

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται κάθε ηλικία για να ξεκουραστεί το σώμα

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ηράκλειο για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε στη Βιάννο – Είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχεται: «Η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη»

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία στα ανοιχτά του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

13:54LIFESTYLE

«Πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο»: Ποιο είναι το φαινόμενο αισθητικής που έγινε viral

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ναι» στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Η προβλήτα γέμισε με θαλασσινό νερό - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαντικά, πουλερικά, ξίδι: Υψηλή περιεκτικότητα σε συντηρητικά και αυξημένη ανησυχία για την υγεία - Τι λένε οι νέες μελέτες

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στις ζωές μας, πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση για να λύσει τα προβλήματα», λένε οι εκπρόσωποι των μπλόκων

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ