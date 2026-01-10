Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

Τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο Αγγλίας. Η Μάκλσφιλντ, ομάδα της National League North, έκτης κατηγορίας των πρωταθλημάτων της χώρας, άφησε εκτός συνέχειας την Κρίσταλ Πάλας. Κάτοχο του τροπαίου και ομάδα Premier League.

Στο «Moss Rose» επικράτησε 2-1 των Λονδρέζων δημιουργώντας μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της δεκαετίας. Έτσι πήρε το εισιτήριο για την τέταρτη φάση του FA Cup.

Πρόκειται φυσικά για ερασιτεχνική ομάδα, η οποία έκανε την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της. Με τα γκολ των Ντόουσον (43') και Μπάκλεϊ (60'), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90') με τον Πίνο.