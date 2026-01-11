Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: LIVE η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης που ολοκληρώνει την 16η αγωνιστική της Super League.

1'
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται (21:00, Cosmote Sport 1) τον Πανσερραϊκό, στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026, με μοναδικό στόχο φυσικά να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει, έχοντας να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Τάσου Μπακασέτα, Παύλου Παντελίδη, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Πελίστρι πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός:

