Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές σε εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τον ισχυρό «τυφώνα»

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε ο χθεσινοβραδινός «τυφώνας» στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης.

Το έντονο καιρικό φαινόμενο κατέστρεψε αρκετά μικρά εκπαιδευτικά αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τους γάντζους με τους οποίους ήταν δεμένα τα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία εκπαίδευσης πιλότων φέρεται να έχει υποβάλει αναφορά για ζημιές που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι (ταχύτητας 150 χλμ/ώρα)προκάλεσαν φθορές και σε σημεία του κτιρίου του αεροδρομίου, καθώς αποκολλήθηκαν τμήματα της οροφής, όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα από το σημείο.

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν δημιουργήθηκε λειτουργικό πρόβλημα στο αεροδρόμιο, ενώ οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

