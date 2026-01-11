Κουέντιν Ταραντίνο: Το μυστικό μίας τέλειας τριλογίας και η αναφορά σε franchise – θρύλος

Το αξεπέραστο franchise για τον Κουέντιν Ταραντίνο που εκτυλίχθηκε σε μία «τέλεια τριλογία» και γιατί «καταστράφηκε» με τη δημιουργία τέταρτου μέρους

Κουέντιν Ταραντίνο: Το μυστικό μίας τέλειας τριλογίας και η αναφορά σε franchise – θρύλος
Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της σύγχρονης κινηματογραφικής εποχής, έχει κατορθώσει να «γράψει» ιστορία με τις δημιουργίες του, που συνδυάζουν την επιρροή του κλασσικού κινηματογράφου με την πρωτοπορία και την ανατρεπτικότητα.

Η άποψη που έχει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί μία τριλογία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή η κινηματογραφική του παιδεία και η… εμμονή του με τη δομή της αφήγησης τον οδηγούν συχνά σε παρατηρήσεις που ξεπερνούν το επίπεδο της απλής κριτικής.

Όπως έχει αναφέρει, το Toy Story αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες και επιτυχημένες τριλογίες στην ιστορία του σινεμά, καθώς κάθε ταινία εξελίσσει τον κόσμο και τους χαρακτήρες, υπερβαίνοντας ποιοτικά την προηγούμενη και διατηρώντας παράλληλα έναν σταθερό συναισθηματικό άξονα.

Στην πρώτη ταινία, το σύμπαν των παιχνιδιών συστήνεται μέσα από τη ζήλια και την ανασφάλεια του Woody απέναντι στον Buzz, θέτοντας τα θεμέλια μίας ιστορίας που αφορά τον φόβο της αντικατάστασης και την ανάγκη αποδοχής, ενώ, στη δεύτερη ταινία η αφήγηση μετατοπίζεται σε ένα στάδιο ωρίμανσης, όπου τα παιχνίδια αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η σχέση τους με το παιδί που τα αγαπά δεν είναι αιώνια.

Η τρίτη ταινία, σύμφωνα με τον Ταραντίνο, ολοκληρώνει ιδανικά αυτόν τον κύκλο, καθώς ο Andy έχει πλέον μεγαλώσει και η αποδοχή του αποχωρισμού μετατρέπεται σε μία συγκινητική τελεία πάνω στην έννοια της παιδικής ηλικίας.

«Στην περίπτωση του Toy Story, η τρίτη πράξη είναι απλώς σπουδαία, μία από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει ποτέ. Αν έχεις δει τις άλλες δύο, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Όμως, το θέμα είναι ότι, 3 χρόνια αργότερα ή κάτι τέτοιο, έκαναν και τέταρτο. Δεν έχω καμία διάθεση να το δω. Κυριολεκτικά, έκλεισες την ιστορία όσο καλύτερα γινόταν, οπότε όχι, δεν με νοιάζει αν είναι καλό. Για εμένα, τελείωσε», είχε τονίσει σε συνέντευξη στο podcast με τίτλο “Club Random” του Αμερικανού κωμικού, παρουσιαστή και πολιτικού σχολιαστή, Μπιλ Μάχερ, τον Αύγουστο του 2024.

