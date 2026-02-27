Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

Για την πορεία του καιρού τον Μάρτιο έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και αρκετές νεφώσεις.

Ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Την πρώτη εβδομάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά τις πρώτρς ημέρες του Μαρτίου.

Πού οφείλονται οι αντικυκλωνικές συνθήκες

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια "ασπίδα" σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες.

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως για το επόμενο διάστηγμα «παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών».

Για την Παρασκευή θα σημειωθούν αρχικά κάποιες νεφώσεις, ωστόσο, ο καιρός στη συνέχεια θα καθαρίσει. Η θερμοκρασία θα είναι σε χειμωνιάτικα – ψυχρά επίπεδα.

Το Σάββατο θα ψιχαλίσει στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και την Κυριακή, λίγα φαινόμενα στην Κρήτη.

Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα αίθριος.

Η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει σταδιακά, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.

