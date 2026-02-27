Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Αυξημένο είναι το… εμπόδιο που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός στην φάση των «16» του Europa League καθώς θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις του Μαουρίτσιο Πελεγκρίνι.

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Την αντίπαλο στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και όλο τον… δρόμο μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης έμαθε ο Παναθηναϊκός, το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας κλήρωσης του Europa League.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ μετά τη Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσουν την Ρεάλ Μπέτις στον δεύτερο γύρο των νοκ άουτ της διοργάνωσης, ήτοι της φάσης των «16». Στη διαδικασία που έλαβε χώρα στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν, η ελληνική ομάδα… έπεσε πάνω στους Ισπανούς.

Αυτό σημαίνει πως η Μίντιλαντ, που ήταν η έτερη υποψήφια αντίπαλος του Παναθηναϊκού, πήγε στο πορτοκαλί μονοπάτι και θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από εκεί και πέρα, από τα ζευγάρια των «16» ξεχωρίζει ο «εμφύλιος» της Μπολόνια με την Ρόμα, αλλά και αυτό της Λιλ με την Άστον Βίλα.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια των «16» του Europa League:

Γκενκ - Φράιμπουργκ
Μπολόνια - Ρόμα
Φερεντσβάρος - Μπράγκα
Στουτγκάρδη - Πόρτο
Παναθηναϊκός - Μπέτις
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ
Θέλτα - Λιόν
Λιλ - Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)

bracket-pao-el.jpg

To bracket του Europa League

Print Screen

