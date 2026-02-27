LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την κλήρωση της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League.

Newsbomb

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League
EPA/MARTIAL TREZZINI, ΑΜΠΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ είχε την πιο άνετη διαδρομή από τους εκπροσώπους της Ελλάδας, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League τον περασμένο Δεκέμβριο και απέφυγε τη διαδικασία των play offs, εξασφαλίζοντας απευθείας συμμετοχή στους «16». Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν είτε την Τσέλιε είτε την Αλκμάαρ.

Στη φάση των «16» του Conference League συμμετέχουν οι Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ, Ριέκα, Φιορεντίνα, Αλκμάαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλομουτς που προήλθαν από τα playoffs.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06ΕΛΛΑΔΑ

Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena – Εορταστικό κλίμα και μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης από τη νέα εποχή

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Πολωνίας: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ζήσουμε όσα έζησαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας»»

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Πού οφείλονται οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες

14:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

14:36LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Επιχείρησε να προβάλει βίντεο με την κόρη του στον αέρα - «Το παιδί μου κλαίει, γιατί το βάζει 7 ώρες τιμωρία η μητέρα του»

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

14:24LIFESTYLE

MEGA: Η νέα σειρά θρίλερ με την υπογραφή Τσαμπάνη - Καλκόβαλη

14:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Δεν ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Οτσαλάν: «Θέλω να πιστεύω στο ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για την καθιερωμένη, μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε η «λαθρεπιβάτης» των υπερατλαντικών πτήσεων: Ταξίδεψε από το Νιου Τζέρσεϊ στο Μιλάνο χωρίς εισιτήριο και διαβατήριο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Η Huawei παρουσιάζει κορυφαίες καινοτομίες στη Μαδρίτη με επίκεντρο το επαγγελματικό running ρολόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ο ανήλικος σκότωσε τον πατέρα του πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι

14:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντανιέλ Σιάντ: Ο Γαλλοαλγερινός κυνηγός μοντέλων που «ψάρευε» νεαρά κορίτσια για τον Έπσταϊν - «Με βίασε, απείλησε να με σκοτώσει»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

14:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε θα δούμε το απίστευτο υπερθέαμα

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Πού οφείλονται οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Nέα μελέτη: Οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo Sapiens είχαν ερωτικές σχέσεις

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

14:49ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Πολωνίας: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ζήσουμε όσα έζησαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας»»

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ