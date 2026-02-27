Η Huawei παρουσιάζει κορυφαίες καινοτομίες στη Μαδρίτη με επίκεντρο το επαγγελματικό running ρολόι

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Το επαγγελματικό running smartwatch στο επίκεντρο της παγκόσμιας παρουσίασης της Huawei  

Η Huawei παρουσιάζει κορυφαίες καινοτομίες στη Μαδρίτη με επίκεντρο το επαγγελματικό running ρολόι
Η Huawei παρουσίασε τις νεότερες καινοτομίες της στην παγκόσμια “Now is Your Run”, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου στην Μαδρίτη της Ισπανίας. Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία σηματοδοτεί την επιστροφή της στην κατηγορία των επαγγελματικών running smartwatches με το ντεμπούτο του ολοκαίνουργιου HUAWEI WATCH GT Runner 2. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης το HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, το HUAWEI Mate 80 Pro, το HUAWEI MatePad Mini, τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 και η σειρά HUAWEI Band 11.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στον μαραθώνιο, Eliud Kipchoge, ανακοινώθηκε ως παγκόσμιος πρεσβευτής του HUAWEI WATCH GT Runner 2. «Το τρέξιμο σημαίνει πολλά περισσότερα από το να τρέχεις γρήγορα», δήλωσε ο Kipchoge. «Πιστεύω ότι το τρέξιμο είναι η πιο όμορφη δραστηριότητα σε κάθε επίπεδο. Μαζί με τη Huawei μπορούμε να προσεγγίσουμε εκατομμύρια δρομείς σε όλο τον κόσμο και, ελπίζω, να επηρεάσουμε τη ζωή τους με έναν όμορφο και θετικό τρόπο.»

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Επαναπροσδιορίζοντας τα επαγγελματικά running ρολόγια

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 απευθύνεται τόσο σε ερασιτέχνες δρομείς όσο και σε προχωρημένους αθλητές, προσφέροντας επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη. Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς εξέλιξης, η Huawei επαναπροσδιορίζει το ανώτατο επίπεδο των επαγγελματικών running ρολογιών, κάνοντας κάθε διαδρομή να μοιάζει πιο αποδοτική, αβίαστη και ουσιαστική.

Εξοπλισμένο με αρχιτεκτονική 3D floating antenna και βελτιστοποιημένο σχεδιασμό στεγανοποίησης κεραίας, το HUAWEI WATCH GT Runner 2 προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη ακρίβεια εντοπισμού GPS σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Έτσι διασφαλίζεται ακριβής παρακολούθηση και εντοπισμός θέσης ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως σήραγγες ή περιοχές με έντονη σκίαση.

Η νέα έξυπνη λειτουργία marathon mode προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση αγώνα, λειτουργώντας ως προσωπικός προπονητής στον καρπό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 δεν ενισχύει μόνο τις επιδόσεις των επαγγελματιών αθλητών, αλλά φέρνει μια έξυπνη και επαγγελματική running εμπειρία και στους ερασιτέχνες δρομείς.

Ο Eliud Kipchoge μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συνδημιουργία προϊόντων με τη Huawei, δηλώνοντας: «Παθιάζομαι με το να μοιράζομαι τις απόψεις και τις γνώσεις μου ώστε να βελτιώνεται η εμπειρία των smartwatches, όχι μόνο για τους ελίτ αθλητές, αλλά για δρομείς σε όλο τον κόσμο.»

Curve Pay στο HUAWEI WATCH GT Runner 2

Η Huawei επιβεβαίωσε επίσης την ενσωμάτωση του Curve Pay στα wearables της. Το Curve Pay θα λανσαριστεί μαζί με το HUAWEI WATCH GT Runner 2 σε επιλεγμένες αγορές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που εστιάζει στην ευκολία, την ασφάλεια και την πρακτικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν πληρωμές απευθείας από τον καρπό τους κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του τρεξίματος. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την προηγμένη τεχνολογία πληρωμών της Curve στο οικοσύστημα wearables της Huawei, ξεκινώντας από το HUAWEI WATCH GT Runner 2», δήλωσε ο Shachar Bialick, CEO και ιδρυτής της Curve. «Η συνεργασία αυτή προσφέρει αυτό που ζητούν οι σύγχρονοι λάτρεις της άσκησης: την ελευθερία να αφήνουν το τηλέφωνο και το πορτοφόλι στο σπίτι, παραμένοντας πλήρως συνδεδεμένοι με τα οικονομικά τους.»

HUAWEI FreeBuds Pro 5: Τα Πρώτα Ακουστικά με Dual-Engine ANC στον Κόσμο

Τα νέα HUAWEI FreeBuds Pro 5 επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει αληθινός wireless ήχος. Το πρωτοποριακό σύστημα dual-engine AI noise cancellation δεν περιορίζεται στη μείωση του θορύβου, αλλά κατανοεί και διαχειρίζεται ολόκληρο το ηχητικό περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα είναι μια ασύγκριτη, εξατομικευμένη εμπειρία ακρόασης, από απόλυτη σιγή έως πεντακάθαρες κλήσεις, καθιερώνοντας τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 ως νέο σημείο αναφοράς στην έξυπνη, υψηλής απόδοσης ακύρωση θορύβου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Huawei να αναδειχθεί σε κορυφαίο brand ήχου παγκοσμίως, τα FreeBuds Pro 5 σηματοδοτούν μια νέα εποχή ασύρματων ακουστικών, που ορίζεται από ήχο χωρίς απώλειες (lossless), έξυπνο έλεγχο θορύβου και καθηλωτικές εμπειρίες.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition και Σειρά HUAWEI Band 11: Επόμενο Επίπεδο στις Υπαίθριες Δραστηριότητες και το Smart Fitness

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης το HUAWEI WATCH Ultimate 2 σε εντυπωσιακή Green έκδοση, διατηρώντας τις κορυφαίες δυνατότητές του για καταδύσεις και outdoor δραστηριότητες, ενώ εισάγει βελτιωμένες λειτουργίες ειδικά προσαρμοσμένες για γκολφ — τόσο σε driving range όσο και σε κανονικό παιχνίδι στο γήπεδο.

Η σειρά HUAWEI Band 11 συνδυάζει κομψό σχεδιασμό και πρακτικότητα, με μεγαλύτερη και καθαρότερη οθόνη για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως. Με λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και δραστηριότητας σε μία συμπαγή συσκευή, αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για τις καθημερινές ανάγκες fitness.

Πέρυσι, η Huawei παρουσίασε τη φιλοσοφία “Now is Yours”, με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών και ουσιαστικών δεσμών με τους καταναλωτές παγκοσμίως μέσα από μια πιο συμπεριληπτική και νεανική προσέγγιση. Στην εκδήλωση “Now is Your Run”, η Huawei συνεργάστηκε με τον Eliud Kipchoge για την προώθηση του τρεξίματος ως άθλημα και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Στο εξής, η Huawei θα συνεχίσει να προωθεί τη φυσική κατάσταση και την υγεία μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, με προϊόντα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία και ανθρώπινο χαρακτήρα, δίνοντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζουν μια πιο υγιή και δυναμική ζωή μέσω της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα παρακάτω links:

Facebook: HuaweimobileGR

Instagram: huaweimobilegr

Huawei Community

Σχετικά με τη Huawei

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εταιρεία διαθέτει 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Το Huawei Consumer BG είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της Huawei και καλύπτει την παραγωγή smartphones, PC, tablets, wearables, υπηρεσίες cloud, κλπ. Το παγκόσμιο δίκτυο της Huawei, χτίστηκε μέσα σε σχεδόν 30 χρόνια εξειδίκευσης στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και είναι προσηλωμένο στην παραγωγή και διάθεση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στους πελάτες της, σε όλο τον κόσμο.

Huawei Mobile Services (HMS)

Το οικοσύστημα HMS της Huawei συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα για να προσφέρει ανώτερες δυνατότητες στους χρήστες των Huawei συσκευών. Η Huawei συνεχίζει επίσης να επενδύει στην ανάπτυξη του δικού της καταστήματος εφαρμογών, AppGallery, το οποίο έχει περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 45 εκατομμύρια στην Ευρώπη και συνεχώς ενσωματώνει χιλιάδες νέες εφαρμογές Μέσω του AppGallery μπορούμε να βρούμε όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές, όπως WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok, αλλά και πολλαπλές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο (Ελλάδα) όπως μεταξύ άλλων υπηρεσίες τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), παραγγελία φαγητού (e-Food, BOX), εύρεσης ταξί (Taxiplon), πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind), και άλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα εξής links:

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobileGR/

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilegr/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtx1OWkIs_5dTg-ypjuJlkQ

