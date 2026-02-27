Υπουργός Εξωτερικών Πολωνίας: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

Μια δυσοίωνη προειδοποίηση για την απειλή ενός Γ Παγκοσμίου Πολέμου έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Είναι πλέον απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πόλεμο «της κλίμακας που είδαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας», δήλωσε στο πολωνικό κοινοβούλιο.

Επισημαίνοντας τον κίνδυνο που θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν , προειδοποίησε για την προοπτική συγκρούσεων στην κλίμακα του Α' και Β' Παγκοσμίου Πολέμου .Ο Σικόρσκι ξεκαθάρισε ότι η Πολωνία - η οποία συνορεύει με τη Ρωσία καθώς και με την Ουκρανία - θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε νέας ρωσικής επιθετικότητας.

Ο Σικόρσκι, πρώην Βρετανός πολίτης, τόνισε ότι η επίγνωση του κινδύνου μπορεί είτε να παραλύσει είτε να κινητοποιήσει. Η Πολωνία δεν έχει την πολυτέλεια να «παραλύσει» ή να καθησυχαστεί ότι αυτός «δεν είναι δικός της πόλεμος», δήλωσε στους βουλευτές. «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, μόνο παράδοση», είπε.

«Εάν η Ουκρανία ηττηθεί, η απειλή από τη Ρωσία όχι μόνο δεν θα μειωθεί, αλλά αντίθετα, θα αυξηθεί». Η ρωσική επιθετικότητα εναντίον των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ θα αποβεί πολύ δαπανηρή για αυτά τα κράτη, ενώ οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει για τα χειρότερα, όπως είπε.

Επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές και εκστρατείες παραπληροφόρησης έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Ρωσία, προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών που σπούδασε στην Οξφόρδη

Ένα μικρό κορίτσι από την Πολωνία, η Αμέλια Γκέσκο, επτά ετών, κάηκε ζωντανή αγκαλιάζοντας τη μητέρα της Οξάνα, ως αποτέλεσμα ενός ρωσικού πυραύλου Kh-101 που χτύπησε έναν ουρανοξύστη στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας, τον Νοέμβριο, υπενθύμισε στους βουλευτές.

Ο Σικόρσκι πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο πιθανότατα θα συνεχίσει να «δοκιμάζει τα όρια» και ότι η Πολωνία πρέπει να ενωθεί και να οικοδομήσει ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων δίνοντας μάχη κατά τις εκστρατείας επιρροής στις πληροφορίες. «Η κατάσταση είναι σοβαρή. Η επίγνωση του κινδύνου μπορεί να παραλύσει ή να κινητοποιήσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παράλυση ή να δηλώνουμε ότι «αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας». Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των άλλων κρατικών στόχων», τόνισε.

Μετά τη μαζική διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος στις 10 Σεπτεμβρίου πέρυσι, τα drones έγιναν συνηθισμένο φαινόμενο για τη χώρα. Η Βαρσοβία αντέδρασε άμεσα και η Ευρώπη άρχισε να ενισχύει τα αμυντικά μέτρα αφού συνειδητοποίησε την πραγματικότητα της απειλής από τη Μόσχα.