Ντανιέλ Σιάντ: Ο Γάλλος κυνηγός μοντέλων που «ψάρευε» νεαρά κορίτσια για τον Έπσταϊν

Snapshot Ο Ντανιέλ Σιάντ κατηγορείται για βιασμό στη Γαλλία και εμφανίζεται σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα στην υπόθεση Έπσταϊν ως κυνηγός μοντέλων που προμήθευε νεαρές γυναίκες στον Έπσταϊν.

Ο Σιάντ διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον Έπσταϊν, αναζητώντας και προτείνοντας νεαρές γυναίκες, συχνά κάτω των 18 ετών, για συναντήσεις που παρουσιαζόταν ως κάστινγκ μοντέλων.

Πολλές από τις γυναίκες που στρατολογήθηκαν είχαν καταγωγή από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τη Σκανδιναβία, με τον Σιάντ να αναφέρεται συχνά σε ταξίδια για την εύρεσή τους.

Μάρτυρες και θύματα έχουν καταθέσει ότι ο Σιάντ προμήθευε γυναίκες στον Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος αρνείται γνώση ή συμμετοχή σε κακοποιητικές πράξεις.

Ο Σιάντ συνεργαζόταν επίσης με σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας μοντέλων και λάμβανε πληρωμές από τον Έπσταϊν για τα έξοδα που έκανε κατά τη στρατολόγηση των γυναικών. Snapshot powered by AI

«Σε αυτή την επιχείρηση νιώθω σαν ψαράς, άλλες φορές πιάνω γρήγορα, άλλες δεν έχει ψάρια», έγραφε ο Ντανιέλ Σιάντ, κυνηγός μοντέλων, στον Τζεφρι Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2014, εξηγώντας τις απογοητεύσεις που ένιωθε, χτενίζοντας όλο τον κόσμο για μελλοντικά μοντέλα. Σε αυτή την επικοινωνία, η οποία δημοσιεύτηκε στην τελευταία παρτίδα εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Σιάντ ήταν ενοχλημένος με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί σε μια προγραμματισμένη συνάντηση.

«Είχα 2 κοπέλες από τη Σουηδία, μια Σλοβάκα, 2 Γαλλίδες και τη Ρωσίδα, με την οποία μίλησες και μια όμορφη Κινέζα», έγραψε. Ο Έπσταϊν προσπάθησε να τον καθησυχάσει, γράφοντας: «Θα σε αποζημιώσω φυσικά για τυχόν έξοδα». Η ανάλυση της αλληλογραφίας μεταξύ του Έπσταϊν και ενός από τους πολλούς μεσάζοντές του αποκαλύπτει την προσπάθεια που απαιτούνταν για τον καθορισμό ραντεβού με μια συνεχή ροή νεαρών γυναικών τη δεκαετία μετά την αποφυλάκισή του με την κατηγορία της προσέλκυσης παιδιών για πορνεία.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Σιάντ ήθελε πολύ να μην τσακωθεί με τον Έπσταϊν και σημείωσε: «Ήθελα να σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη». Με χαρά ανέφερε ότι ένα πρόσφατο ταξίδι στη Σκανδιναβία ήταν πολύ παραγωγικό: τουλάχιστον πέντε από τα κορίτσια που είχε γνωρίσει ήταν μόλις 16 ή 17 ετών, και υπήρχε ένα 15χρονο κορίτσι από τη Γαλλία, οι γονείς του οποίου ήταν χαρούμενοι που άρχισε να εργάζεται ως μόντελινγκ. «Υπάρχουν εκατομμύρια από αυτούς εκεί έξω», έγραψε.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Η βιομηχανία του μόντελινγκ ήταν μια χρήσιμη οδός για να γνωρίσει ο Έπσταϊν νεαρές γυναίκες και έδειχνε ένα σταθερά έντονο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις χαμηλού επιπέδου για την εύρεση νέων προσώπων, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούσε φιλίες με ανώτερα στελέχη του κλάδου. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Σιάντ ήταν ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες του, ο οποίος παρέμεινε σε τακτική επαφή μαζί του μέχρι μήνες πριν από τον θάνατο του χρηματιστή, λαμβάνοντας τραπεζικές πληρωμές από τον Έπσταϊν προφανώς για τα έξοδα που είχε πραγματοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, έγραφε τακτικά ενημερώσεις για τις επισκέψεις του σε χωριά της ανατολικής Ευρώπης , νησιά στη Σουηδία, αλλά και την Αβάνα, όπου επίσης αναζητούσε τις κατάλληλες νεαρές γυναίκες για να συναντήσει ο Έπσταϊν.

Αν και ελάχιστα γνωστός εκτός του κόσμου του μόντελινγκ, ο Σιάντ είχε καλές διασυνδέσεις. Εργάστηκε ως ανιχνευτής ταλέντων κατόπιν παραγγελίας για τον Ζαν-Λουκ Μπρινέλ ο οποίος ήταν ο κορυφαίος ατζέντης στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, και είχε επίσης αναζητήσει ταλέντα για τον Ζεράλ Μαρί, τον πρώην επικεφαλής της Elite.

Ο Έπσταϊν συνεργαζόταν επίσης στενά με τον Μπρινελ, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2022, έχοντας περάσει 14 μήνες υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες βιασμού ανηλίκων και σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες αρνήθηκε, καθώς και οποιαδήποτε συμμετοχή στην εμπορία ανθρώπων από τον Έπσταϊν.

Τα email του Σιάντ παρότρυναν τον Έπσταϊν να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει για τις νέες του ανακαλύψεις. «Τηλεφωνήστε μου αν έχετε χρόνο, είμαι στη Βαρκελώνη. Με εκπληκτική ομορφιά», έγραψε τον Νοέμβριο του 2016. Την επόμενη χρονιά επικοινώνησε από το Μαρόκο. «Πραγματικά πολλή εκπληκτική ομορφιά!», έγραψε. «Και πολύ ευγενικοί».

Το όνομά του εμφανίζεται σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα στην πιο πρόσφατη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων. «Η Σλοβακία είναι το ιδανικό μέρος», έγραφε το 2009, σημειώνοντας ότι είχε 45 γυναίκες να δει εκεί. Είπε στον Έπσταϊν ότι σχεδίαζε να περάσει το καλοκαίρι «εξερευνώντας μικρά χωριά» στη Σλοβακία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Αργότερα την ίδια μέρα, ο Έπσταϊν ρώτησε: «πόσα δολάρια;».

«Πρέπει να καλέσω τους γονείς για μεσημεριανό γεύμα ή για καφέ. Έχω ήδη μερικά κορίτσια εκεί που με περιμένουν, όπως στην Πολωνία, οπότε πρέπει να τους δώσω κάποια χρήματα», έγραψε ο Σιαντ σημειώνοντας ότι τα έξοδα που θα έκανε θα ήταν τουλάχιστον 4.000 ευρώ. «Θα σου κάνω μεγάλη έκπληξη όταν έρθεις στο Παρίσι», υποσχέθηκε.

Ο Σιάντ έχει δηλώσει ότι παρείχε γυναίκες στον Έπσταϊν για νόμιμες συναντήσεις κάστινγκ μοντέλων στο Παρίσι. «Είχε ένα μεγάλο διαμέρισμα όπου οργάνωνε όλες τις συναντήσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κάστινγκ για μοντέλα που προσλάμβανα, για τη Victoria's Secret και το MC2», είπε σε δήλωση που έστειλε μέσω email στον Guardian. «Ο χρόνος κάστινγκ δεν διαρκούσε περισσότερο από 10 λεπτά. Πάντα έφευγα αμέσως μετά το μέρος με τα μοντέλα».

Η Έμπα Κάρλσον ισχυρίζεται ότι η Σιάντ την αναζήτησε στην πατρίδα της, τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, το 1990, όταν ήταν 20χρονο μοντέλο. Λέει ότι την πήγε στη Γαλλία και τη βίασε. Έχει περάσει τα τελευταία 30 χρόνια προσπαθώντας να τον εντοπίσει, αλλά ο Σιάντ στη συνέχεια χρησιμοποίησε διαφορετικό όνομα. Μόνο τώρα, αφού είδε μια φωτογραφία του στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν, μπόρεσε επιτέλους να τον αναγνωρίσει.

Η Κάρλσον, η οποία δεν είχε καμία προσωπική επαφή με τον Έπσταϊν, δήλωσε στον Guardian ότι πάντα ένιωθε ότι η εμπειρία της ήταν «κάτι μεγαλύτερο από εμένα», γι' αυτό και είχε περάσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας αγωνιζόμενη κατά της κακοποίησης των μοντέλων στον κλάδο. «Απείλησε να με σκοτώσει και μου είπε ότι γνώριζε τον αρχηγό της αστυνομίας στο Παρίσι. Είναι πολύ εύκολο να νομίζεις ότι δεν είσαι τίποτα, αλλά τώρα ξέρω ότι αυτό ήταν μέρος κάτι μεγαλύτερου. Είμαι ανακουφισμένη που η διαίσθησή μου ήταν σωστή», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι μια γυναίκα, την οποία αναφέρει ως Μαλίκα, κατέθεσε στη γαλλική αστυνομία το 2022 ότι ο Σιάντ είχε προμηθευτεί γυναίκες για τον Επστάιν για σεξουαλικούς σκοπούς. Είπε ότι ο Σιάντ την πλησίασε στον δρόμο του Παρισιού το 2013, όταν ήταν 23 ετών, της πρότεινε να γίνει μοντέλο και της πρότεινε επίσης να τη συστήσει σε έναν ισχυρό χρηματιστή από τη Νέα Υόρκη.

Λίγες μέρες αργότερα, είπε, τη σύστησαν στον Έπσταϊν στο διαμέρισμά του στο Παρίσι και εκείνος την προσέλαβε ως μασέρ. Ο Σιάντ της είπε αργότερα ότι θα έπρεπε να στρατολογήσει περισσότερα κορίτσια για τον Έπσταϊν, ισχυρίστηκε. Η γαλλική αστυνομία δεν έλαβε κανένα μέτρο, είπε η γυναίκα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Parisien.

Ο Σιάντ δήλωσε στην τηλεόραση αυτόν τον μήνα ότι εργαζόταν απλώς ως πρότυπο ανιχνευτή, ο Έπσταϊν είχε καταχραστεί την εμπιστοσύνη του και δεν ήταν «σε θέση να γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επικίνδυνος». «Με τον καιρό, ανακαλύπτει κανείς ότι αυτό το άτομο διέπραξε φρικαλεότητες. Ευτυχώς, δεν τον σύστησα ποτέ σε κανέναν ανήλικο ή μη ανήλικο που να κακοποιήθηκε. Δεν έχω τίποτα για το οποίο να κατηγορήσω τον εαυτό μου», είπε σε σχόλια που μεταδόθηκαν στη γαλλική τηλεόραση.

Ο Σιάντ ο οποίος αυτοαποκαλείται Γάλλος αλγερινής καταγωγής με σουηδική υπηκοότητα, υποστήριξε στην απάντησή του στη γαλλική τηλεόραση ότι οι συναλλαγές του με τα μοντέλα ήταν καθαρά επαγγελματικές.

Τα email αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν ήταν πολύ απαιτητικός. Τον Ιούνιο του 2011, ο Σιάντ του έστειλε τη φωτογραφία μιας 19χρονης γυναίκας, σημειώνοντας: «Μέτρηση 80C – 60 – 90- 1,74. Πολύ ωραίο κορίτσι». Ο Έπσταϊν απάντησε δύο ημέρες αργότερα: «Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον, συγγνώμη».

Μερικές φορές ο Έπσταϊν απαντούσε με μία μόνο λέξη: «ηλικία;». Ο Σιάντ αρέσκονταν να τονίζει ότι οι γυναίκες που είχε βρει για τον Έπσταϊν φαίνονταν νεότερες. Έγραφε: «26 αλλά φαίνεται 18». Ή, περιγράφοντας μια 20χρονη, έγραφε: «είναι πολύ γλυκιά και ντροπαλή».

Ο Έπσταϊν ενέκρινε τακτικά πληρωμές προς τους λογιστές του Σιάντ. Το 2018, ο Έπσταϊν διαβίβασε τα τραπεζικά στοιχεία του Σιάντ στον λογιστή του, σημειώνοντας: «5ετές δάνειο για 25.000 δολάρια». Η δουλειά δεν ήταν πάντα απλή. Το 2014, ο Σιάντ υποστήριξε ότι η μύτη του είχε σπάσει από τον πατέρα μιας γυναίκας που προσπαθούσε να στρατολογήσει ως μοντέλο. Μερικές φορές, ο Έπσταϊν δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τις γυναίκες που του είχαν συστήσει και παραπονέθηκε στον Σιάντ. Τον Μάιο του 2014, ο Έπσταϊν έστειλε email στη Σιάντ: «[το όνομα δεν έχει διαγραφεί στα αρχεία] μου έστειλε μήνυμα, δεν θέλω να της μιλήσω, αν πληρώσεις για το εισιτήριό της πίσω στη Λετονία, θα σε αποζημιώσω». Ο Σιάντ απάντησε: «Το φροντίζω... θα το κανονίσω εγώ, μην ανησυχείς».

Διαβάστε επίσης