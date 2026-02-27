Γιατί η στάθμη του ποταμού Έβρου δεν υποχωρεί παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί

Απομακρύνεται ο κίνδυνος για νέες πλημμύρες στον Έβρο, αλλά η ανησυχία παραμένει.

Παρά ωστόσο τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία – αφού οι κάτοικοι των Λαβάρων αλλά και της γενικότερης περιοχής του Δήμου Σουφλίου, είδαν τη στάθμη να κατεβαίνει περίπου 20 εκατοστά – η περιοχή παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και αύριο, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πολυήμερη υδραυλική πίεση που δέχονται τα αναχώματα διατηρεί υψηλή την επιφυλακή κατά μήκος της παρέβριας ζώνης, λόγω του ενδεχομένου νέων θραύσεων στα αναχώματα.

Πάνω από 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Σύμφωνα με το pameevro.gr οι πλημμύρες να έχουν καλύψει περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και τη στάθμη του ποταμού να διατηρείται σε ανησυχητικά επίπεδα, παρά την παύση των έντονων φαινομένων. Οι εικόνες από τον κάμπο του Πυθίου, τα Λάβαρα, το Τυχερό και τις παραποτάμιες περιοχές καταγράφουν νερά που φτάνουν έως και τα τρία μέτρα μέσα στα χωράφια, συνθέτοντας ένα σκηνικό ολικής καταστροφής.

Γιατί όμως η στάθμη του ποταμού Έβρου δεν υποχωρεί, παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκεται σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό παραγόντων.

Ο Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εξηγεί στο pameevro.gr ότι τα εδάφη είχαν ήδη φτάσει σε επίπεδα κορεσμού 98% έως 99% λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων όλο τον χειμώνα.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα ποσότητα νερού δεν απορροφάται από το έδαφος, αλλά μετατρέπεται άμεσα σε επιφανειακή απορροή, καταλήγοντας στους χειμάρρους και τελικά στον ποταμό.

Στον ήδη αυξημένο όγκο νερού, που κυμαινόταν στα 1.000 με 1.100 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, προστέθηκε η απότομη τήξη της χιονοκάλυψης στη Βουλγαρία. Με νότιους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας, μεγάλες ποσότητες λιωμένου χιονιού κατέληξαν στη λεκάνη απορροής του Έβρου, ανεβάζοντας τις παροχές στα 1.500 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι το 80% έως 85% της λεκάνης απορροής του ποταμού δεν ανήκει στην Ελλάδα, αλλά στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Έτσι, η χώρα μας δέχεται τεράστιους όγκους νερού που παράγονται εκτός των συνόρων της.

Ακόμη και σήμερα, οι μετρήσεις στην περιοχή των Κήπων παραμένουν μεταξύ 1.480 και 1.550 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο, γεγονός που εξηγεί γιατί η στάθμη δεν υποχωρεί ουσιαστικά.

Διαβάστε επίσης