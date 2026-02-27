Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Λόγω του τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.