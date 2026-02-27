Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες
Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.
Λόγω του τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.
