Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή

Snapshot Η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και διενεργείται ΕΔΕ μετά από απουσία της κατά τη βάρδια της, όταν διακομίστηκε βρέφος με μηνιγγίτιδα.

Η παιδίατρος απουσίαζε λόγω αιφνίδιας αναρρωτικής άδειας ενώ είχε εφημερία, γεγονός που έχει προκαλέσει καταγγελίες για επαναλαμβανόμενη απουσία από το πόστο της. Snapshot powered by AI

Από χτες βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων. Σε βάρος της διενεργείται ΕΔΕ από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Η ίδια ανέβαζε πριν μερικές ώρες στα social media τη νέα της αγορά από τον οίκο Chanel.

Ο λόγος για την παιδίατρο του νοσοκομείου Ζακύνθου που είχε εφημερία την ημέρα που το 5 μηνών βρέφος διακομίστηκε με μηνιγγίτιδα αλλά η ίδια απουσίαζε λόγω αιφνίδιας αναρρωτικής άδειας.

«Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Είμαστε μόνο 2 παιδίατροι, κάνουμε ο κάθε ένας 16 με 17 εφημερίες τον μήνα. Υπερβαίνουμε δυνάμεις, έχουμε κουραστεί. Δεν είναι για ένα, δύο τρεις μήνες, είναι 7 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο κράτησα μόνη μου την κλινική», ανέφερε η παιδίατρος στο ΜΕGA.

Από το 2019 όταν ανέλαβε καθήκοντα επιμελήτριας στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, ανέβαζε αρκετές φωτογραφίες μέσα στο νοσοκομείο. Αμέτρητες είναι και οι δημοσιεύσεις της από τα ταξίδια που κάνει συχνά στο εξωτερικό. Από τη Βενετία, τη Ζυρίχη, το Μονακό αλλά και την Κροατία όπου πέρασε τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων, μέχρι και υπερατλαντικά ταξίδια. Λος Άντζελες, Λας Βέγκας.

Εκτός από την Καλιφόρνια έχει κάνει αντίστοιχα μακρινά ταξίδια σε τροπικά μέρη με τις χρυσές αμμουδιές, στην Τυνησία με καμήλες αλλά και στη Σαχάρα που οδηγούσε γουρούνες.

Για το απίστευτο περιστατικό του Σαββάτου με το 5 μηνών βρέφος διενεργείται ΕΔΕ. Κάτοικοι του νησιού πάντως καταγγέλλουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παιδίατρος απουσίαζε από το πόστο της στην κλινική.

Η καταγγελία τον περασμένο Σεπτέμβριο

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ένας εξοργισμένος παππούς ενός 3χρονου παιδιού μιλά σε τοπικό ραδιόφωνο για την περιπέτεια που είχε κι εκείνος στο νοσοκομείο Ζάκυνθου που μοιάζει σε αρκετά σημεία με το περιστατικό που συνέβη με το βρέφος το περασμένο Σάββατο.

«Παρουσιάστηκε στο παιδάκι ένα πρόβλημα, είχε βγάλει εξανθήματα, κόκκινα σε όλο του το κορμί, στο πρόσωπο, παντού. Πήγαμε στο νοσοκομείο την Τετάρτη το απόγευμα. Κάποια κυρία έκανε εξέταση στο παιδί και έστελνε τις φωτογραφίες στον παιδίατρο. Από το τηλέφωνο ενημερωνόταν ο παιδίατρος και τους λένε παιδιά είναι ανεμοβλογιά».

Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνο το απόγευμα καμία από τις δύο παιδιάτρους που υπηρετούν στο νοσοκομείο δεν πήγαν στα επείγοντα να δουν το παιδί. Αντιθέτως η παιδίατρος που είχε βάρδια έδωσε οδηγίες δια τηλεφώνου. Το γεγονός ότι οι γονείς δεν ήρθαν ποτέ σε επικοινωνία με την παιδίατρο φαίνεται και από το γεγονός πως οι άνθρωποι δεν έμαθαν ποτέ αν πρόκειται για γυναίκα γιατρό ή άντρα.

Τελικά το παιδί δεν είχε ανεμοβλογιά όπως αρχικά τους είχαν πει αλλά αλλεργική αντίδραση σε κάποια αντιβίωση που είχε πάρει.

«Φεύγοντας από το νοσοκομείο τα παιδιά δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που τους είπε πιθανόν είναι και αλλεργία. Κι εμείς τι κάνουμε τώρα; Τίποτα, λέει, γυρίστε σπίτι σας. Το παιδάκι διαπιστώθηκε την άλλη μέρα ότι είχε πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ από κάποια αντιβίωση. Πήγαμε για να βρούμε εκεί τη σιγουριά και από την σιγουριά του γιατρού είχαμε… φωτογραφίες. Να φωτογραφίζουν το παιδί να του στέλνουν του παιδίατρου. Tι είναι αυτά τα πράγματα;».

Με ανάρτησή της τότε στο Facebook η παιδίατρος είχε απαντήσει σε αυτές τις δημόσιες καταγγελίες.

«Το νήπιο σε καμιά περίπτωση δεν εμφάνισε σημεία εκδήλωσης αναφυλακτικού σοκ, το οποίο αποτελεί μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Εν προκειμένω η αναφορά περί αλλεργικού σοκ πέραν από ανακριβής, φανερώνει σκοπιμότητα ώστε να παρουσιαστεί ψευδώς ότι ετέθη σε κίνδυνο η ζωή του νηπίου».

«Δεν υπήρχε κανείς»

«Δεν είχα σκοπό ούτε να μιλήσω ούτε να βγω. Αλλά γύρισα από τη δουλειά, το είδα και λέω δεν μπορώ θα πάρω».

Το παιδί του διαγνώστηκε με λευχαιμία τον Σεπτέμβριο του ‘24. Πέρασαν έναν χρόνο σε ογκολογική κλινική της Αθήνας και τον Μάιο του ‘25 επέστρεψαν σπίτι τους στην Ζάκυνθο. Μέσα στο καλοκαίρι το παιδί παρουσιάζει έντονους πόνους στην κοιλιά. κάτι που εύλογα σήμανε συναγερμό.

«Και πάμε 9 Ιουλίου πάμε στα επείγοντα, την εξετάζουν. Βλέπουν ανεβασμένους κάποιους δείκτες και φοβούνται για σκωληκοειδίτιδα. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε εννοείται γιατί ήταν και σε επικοινωνία με τους ογκολόγους, γιατί δεν ξέρανε τι μπορεί να είναι», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πέφτουν πάνω στο παιδί. Όλοι, εκτός από τις δύο παιδιάτρους που, όπως καταγγέλλει, δεν εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο ούτε τα επόμενα 24ωρα.

«Μας βάζουν εισαγωγή στην παιδιατρική και μέχρι τις 11 Ιουλίου δεν υπήρχε κανείς. Από 9 έως 11 Ιουλίου παιδίατρος δεν είχε εμφανιστεί. Με αποτέλεσμα να υπογράψω και να φύγω. Τώρα αν είχε βάρδια η συγκεκριμένη ή άλλος δεν με νοιάζει, δεν έχω προσωπικά με την κυρία».

Ευτυχώς οι οχλήσεις αυτές δεν ήταν κάτι σοβαρό αλλά και μόνο η εικόνα ενός παιδιού με λευχαιμία να νοσηλεύεται στην παιδιατρική και να τον κουράρουν άλλες ειδικότητες προκαλεί αν μη τι άλλο έντονο προβληματισμό.

Η παιδίατρος μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ θα βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων.