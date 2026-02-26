Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Υψηλές πιέσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών και την επικράτηση υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών κυρίως στις κεντροδυτικές περιοχές της ηπείρου μας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, στη χώρα μας, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού παίζει ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, ο οποίος προκαλεί ενισχυμένους Β-ΒΑ ανέμους στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Κατά τα άλλα, οι όποιες πιθανότητες (ασθενούς) υετού περιορίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα είναι σχετικά χαμηλές και κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός ακτινοβολίας που κατά κανόνα θα είναι ασθενής. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, περίπου ίδιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αναφορικά με την προοπτική του καιρού το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, ο συνδυασμός των παραπάνω χαρτών δείχνει αντικυκλωνικές συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, δηλαδή σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και απουσία υετού. Πέρα από αυτό, οι χάρτες υποδηλώνουν ότι οι άνεμοι που θα επικρατήσουν (τουλάχιστον) στην ανατολική Ελλάδα θα είναι βόρειοι.