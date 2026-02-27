Χαρδαλιάς από Γκράβα: «Θωρακίζουμε τα σχολεία μας απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Αυτοψία στις εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας, του Σχολικού Συγκροτήματος της Γκράβας, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Το έργο, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες θερμικής άνεσης και υγιεινής στους χώρους διδασκαλίας, να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του συγκροτήματος και να περιορίσει το λειτουργικό κόστος, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και περιβαλλοντικά βιώσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο προϋπολογισμός υλοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων, ανέρχεται στο ποσό των 7.016.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», δηλαδή τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας. Εντάσσεται δε, στον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής αναβάθμισης 41 σχολικών μονάδων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, συνολικού ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Η ταυτότητα του έργου

Το κτηριακό σύμπλεγμα της Γκράβας, που ανήκει στον Δήμο Γαλατσίου, απαρτίζεται από επτά (7) διακριτά σχολικά συγκροτήματα, καθένα εκ των οποίων αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 5.140 τ.μ. (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και γραφεία καθηγητών) και στεγάζει γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, περιλαμβάνει ένα αυτοτελές συγκρότημα λειτουργίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, συνολικής έκτασης 4.660 τ.μ.

Με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, η ενεργειακή απόδοση του σχολικού συγκροτήματος θα βελτιωθεί κατά δύο κατηγορίες, από την υφιστάμενη κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που υλοποιείται, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων.

Ειδικότερα, οι οικοδομικές παρεμβάσεις αφορούν:

  • Αποξηλώσεις υφιστάμενων οικοδομικών στοιχείων.
    Αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες, καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών θόλων οροφής.
    Κατασκευή νέας θερμοϋγρομόνωσης στα δώματα.
    Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης στο σύνολο του κελύφους.

Οι παρεμβάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα, χαμηλής κατανάλωσης τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου στον εξωτερικό φωτισμό.
  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτηρίων, συνολικής ισχύος 210 kW, τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων, μέσω συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος.
  • Εγκατάσταση μηχανικού αερισμού.
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας των τριών (3) υφιστάμενων λεβήτων φυσικού αερίου.
  • Εγκατάσταση επτά (7) θερμικών υποσταθμών διανομής θέρμανσης.
  • Αντικατάσταση σωληνώσεων του πρωτεύοντος δικτύου διανομής θέρμανσης.
  • Αντικατάσταση όλων των θερμαντικών σωμάτων.
  • Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων για ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιθεώρησε τα σημεία παρέμβασης, επισκέφθηκε αίθουσες διδασκαλίας και κοινόχρηστους χώρους, συνομίλησε με διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και των μέτρων ασφάλειας, ώστε οι εργασίες να εξελίσσονται χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

«Επενδύουμε στρατηγικά στην Παιδεία και στην ασφάλεια των παιδιών μας»

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της αυτοψίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στρατηγικά στην Παιδεία, στην ασφάλεια των παιδιών μας και στη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος της Γκράβας αποτελεί ένα έργο ουσίας, που απαντά στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας, εξοικονομεί πολύτιμους πόρους, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυρίως, προσφέρει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον μάθησης.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που υλοποιούμε σε 41 σχολικές μονάδες σε όλο το Λεκανοπέδιο, με συνολικούς πόρους που προσεγγίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοποιούμε μεθοδικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», με απόλυτη διαφάνεια και σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε κάθε ευρώ να μετατρέπεται σε μετρήσιμο αποτέλεσμα για την κοινωνία.

Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, τα σχολεία δεν είναι απλώς κτήρια. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι κύτταρα της κοινωνίας μας, είναι επένδυση στο μέλλον. Με σχέδιο, επιμονή και πράξεις, θωρακίζουμε τα σχολεία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές. Θωρακίζουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, απέναντι στις χρόνιες παθογένειες που για χρόνια υπονόμευαν την ποιότητα του δημόσιου χώρου.
Με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται εδώ στη Γκράβα, πετυχαίνουμε ουσιαστική αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας, μειώνουμε το λειτουργικό κόστος, βελτιώνουμε τις συνθήκες θερμικής άνεσης και διασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα αέρα και φωτισμού στις αίθουσες. Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα σχολικό περιβάλλον που στηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και σέβεται τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη Περιφέρεια Αττικής για όλους».

Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευαν στην αυτοψία η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔΠ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, Δημήτρης Δρόσης. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ίδιου φορέα Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου.

