Αλεξανδρούπολη: Αυξημένη ετοιμότητα για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αλεξανδρούπολη, μετά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα, με τον Έβρο να παραμένει σε κατάσταση συναγερμού. Το φράγμα Ιβαΐλοφγκραντ στον Άρδας, στη Βουλγαρία, συνεχίζει να υπερχειλίζει, καθώς ο ταμιευτήρας, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, έχει φτάσει στο 115% της χωρητικότητάς του, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της γειτονικής χώρας. .

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή των μελών του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εκπροσώπων φορέων, υπηρεσιών, οργανισμών και εθελοντικών ομάδων, με αντικείμενο την προετοιμασία και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το evros24.gr, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αυξημένη ροή των ποταμών Άρδα και Ερυθροπόταμου, λόγω των υδάτων που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την περιοχή.

Αξιολογήθηκαν τα τελευταία δεδομένα από τα σταθμήμετρα σε Πύθιο και Πέταλο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με την κατάσταση να παρακολουθείται σε επίπεδο «red code».

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί άμεση αντίδραση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία παρέμβαση.

