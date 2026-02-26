Βίντεο ντοκουμέντο: Άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από πολύωρη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές αρχές, όταν οι συγκάτοικοί του τον κατήγγειλαν ότι φέρεται να δηλητηρίαζε το φαγητό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι στη Σάντα Κλαρίτα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες. Οι συγκάτοικοι του υπόπτου, ένα παντρεμένο ζευγάρι, άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ένιωσαν αδιαθεσία, χωρίς οι γιατροί να μπορούν να εντοπίσουν την αιτία. Τότε αποφάσισαν να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας, φορώντας μάσκα αερίων και γάντια, να ψεκάζει ολόκληρη την κουζίνα με άγνωστη ουσία από σπρέι. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KTTV, ο ύποπτος καταγράφηκε να ραντίζει επανειλημμένα φρούτα, λαχανικά, κονσέρβες, σνακ, ακόμη και την καφετιέρα, με κάποιο ξένο υγρό.

Ένας από τους συγκάτοικους δήλωσε ότι τον περασμένο Οκτώβριο η σύζυγός του χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα, όπου οι εξετάσεις έδειξαν σοβαρό πρόβλημα στο συκώτι. «Μας είπαν ότι κάτι δεν πάει καλά και, με βάση τις αιματολογικές εξετάσεις, φαινόταν σαν δηλητηρίαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι με εισαγγελική εντολή, ωστόσο ο άνδρας αρνήθηκε αρχικά να παραδοθεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πολύωρη πολιορκία, που διήρκεσε έως περίπου τις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής κρίσης και χρειάστηκε η επέμβαση ειδικής ομάδας διαπραγμάτευσης για θέματα ψυχικής υγείας, προκειμένου να πειστεί να παραδοθεί.

Τελικά, ο άνδρας παραδόθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παραδόθηκε σε συγγενικά του πρόσωπα και του επιδόθηκε κλήση για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του υπόπτου ούτε το είδος της ουσίας που φέρεται να χρησιμοποιούσε.