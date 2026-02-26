Μαρινάκης: Στην αντιπολίτευση να αποφασίσουν αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν έχει νομίζω λογική αυτός ο χαρακτηρισμός και τέλος πάντων αυτός ο τίτλος που επέλεξε να βάλει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταρχάς να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές», είπε στην ΕΡΤ ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Δεύτερον, να πούμε ότι η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, για την οποία τότε είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση -εν συνόλω από την αντιπολίτευση- η οποία είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη».

«Σε συνέχεια αυτής της διάταξης και αυτής της έρευνας, έγινε η δίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη, από τους ανεξάρτητους δικαστές και εισαγγελείς και ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Απ’ ό,τι φαίνεται λειτουργεί η Δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά. Παίρνει τις αποφάσεις της και από κει και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή που θα ζητήσει η αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Καταρχάς, πριν από ένα μήνα περίπου είχε ξανά προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Τελικά δεν κατέθεσε το σχετικό αίτημα. Ελπίζουμε τώρα να το καταθέσει. Δεύτερον, έχει προαναγγείλει πάλι και πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Θυμίζω ότι έχει γίνει εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα. Σε περίπτωση που θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του αυτή. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για κάτι το οποίο είναι υποθετικό. Όπως και να έχει, τίποτα δεν έχουμε απορρίψει από πριν. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δογματική αντιμετώπιση που έχει η αντιπολίτευση».

«Όπως και να έχει, ο τίτλος που πολιτικά προκύπτει από τη σημερινή στάση είναι ότι για ακόμα μια φορά η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια. Την αλήθεια τη βρίσκει από ό,τι φαίνεται πάντα η δικαιοσύνη. Αλλά γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένο προτάσεων. Αντί λοιπόν σε επίπεδο πολιτικό να συζητάμε πολιτικά, να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, εμείς να μιλάμε για τα παραδοτέα μας, να διορθώνουμε τα λάθη μας και η αντιπολίτευση να εκφράζει ποιο είναι το πρόγραμμά της και να το κοστολογεί, θέλουν συνεχώς να επιμένουμε σε μια συζήτηση που αφορά τη Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε το θέμα είναι ύψιστης θεσμικής σημασίας και η κυβέρνηση δεν το υποτιμά καθόλου. «Ξαναλέω ότι η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου. Ή αποδεχόμαστε την έρευνα αυτή εν συνόλω ή καθόλου. Η έρευνα αυτή είπε αρκετά πράγματα, ένα εκ των οποίων ήταν να παραπεμφθούν κάποιοι ιδιώτες να δικαστούν. Δικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Βγήκε μια απόφαση. Φαντάζομαι, όπως συμβαίνει στα ποινικά δικαστήρια, θα υπάρξει και δευτεροβάθμιο δικαστήριο και σεβόμαστε απόλυτα κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο»

Αναφορικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από τη σημερινή απόφαση, κάποια τέτοια διασύνδεση μεταξύ του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ, ούτε από τη διαδικασία και το τι τελικά αποφάσισε το δικαστήριο. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω μιας και το ρωτάτε. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία σχετικά με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα- οι πολίτες το είπαν, ίσως έχει αποφασίσει να «το γυρίσει» στην καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας».

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δώσει στο δικαστικό σώμα. Είχε βέβαια -δεν τον κακίζω που μπαίνει σε αυτή τη λογική να κάνει το δικαστή και τον εισαγγελέα- γιατί ήταν ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός του, υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής και έδιναν εντολές από το Μαξίμου στη Δικαιοσύνη. Και είναι και ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Άρα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που θεωρώ ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Γενικά είναι πολύ κακό πράγμα να κουνάς το δάχτυλο, αλλά ο τελευταίος μπορεί να κάνει υποδείξεις για ζητήματα κράτους δικαίου, είναι ο πρωθυπουργός των 13- 0 και των παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης».

Σε ερώτηση για το εάν ο πρωθυπουργός θα απαντήσει αύριο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα, όπως απαντάμε σε κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης, όταν κατατίθεται επισήμως και συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Για να απαντήσεις σε ένα αίτημα -παράδειγμα για μία νέα εξεταστική- πρέπει να κατατεθεί, να διαβαστεί, να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση και έχουμε χρέος και προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, για ένα τόσο σοβαρό θεσμικά ζήτημα, δεν υποβαθμίζουμε το ζήτημα των υποκλοπών, την υπόθεση των υποκλοπών. Το αντίθετο. Αλλά δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά της κενά».

