Φθιώτιδα: Φώκια βγήκε στην στεριά και έκανε... βόλτες στην Αρκίτσα - Βίντεο

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Αρκίτσας το πρωί της Πέμπτης (26/02), όταν μία μικρή - σε ηλικία - φώκια έκανε βόλτα στο δρόμο προς την παραλία.

Το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του, και κάτοικοι της περιοχής το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στην «επιχείρηση» συνέδραμε και μέλος του Λιμενικού, καθώς οι κάτοικοι ειδοποίησαν πρωτύτερα τον Λιμενικό Σταθμό για το αναπάντεχο περιστατικό.