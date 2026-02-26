Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Όσα πρέπει να γνωρίζει το επιβατικό κοινό

Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στην γραμμή 1 του Μετρό, πρώην ΗΣΑΠ, αλλά και το Τραμ.

Συγκεκριμένα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, ώστε να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Απεργία 28/2: Στάση εργασίας και στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

Στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, μετά από την 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Από τις δύο στάσεις εργασίας εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά, επίσης, θα εκτελεστούν τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής Ν1 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν το Σάββατο και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train δε θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΝΟ. Έτσι, δεμένα θα μείνουν τα πλοία σε όλη τη χώρα από τις 00:01 έως και τις 24:00 το Σάββατο.

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Η κύρια δίκη ξεκινά λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου».

Το ΕΚΑ επισημαίνει ακόμη πως «πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εγκλήματα είναι πολλά: Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και πυρκαγιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι χώροι εργασίας, οι γειτονιές, οι μαζικές μεταφορές και οι συγκοινωνίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, με 201 εργατικά δυστυχήματα μόνο το 2025».

