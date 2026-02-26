Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Έτσι άνοιξε το σκορ ο Τετέι! Τρίτο γκολ κόντρα στους Τσέχους

Ασταμάτητος απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν εμφανίζεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) πλήγωσε για μία ακόμα φορά την εστία των Τσέχων, ανοίγοντας το σκορ στην ρεβάνς του Παναθηναϊκού για τα play offs του Europa League.

Ο Ανδρέας Τετέι μετά τα δύο γκολ που σημείωσε στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, πριν από μία εβδομάδα, βρήκε δίχτυα και στα πρώτα λεπτά της ρεβάνς στην Τσεχία, δίνοντας το προβάδισμα στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, στο 9ο λεπτό ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε κάτοχος της μπάλας από την πάσα του Τουμπά, άλλαξε ιδανικά με τον Ταμπόρδα και με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Βιγκέλε, γράφοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

