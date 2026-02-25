Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

Καρέ καρέ αποτυπώνεται σε πλάνα ασφαλείας η επίθεση σε βάρος 70χρονου κτηνοτρόφου στο χωριό Βιλάδενδρο στην Κρήτη.

Σε βίντεο του Μega φαίνεται ο κουκουλοφόρος να φτάνει στη στάνη του θύματος, να παραφυλάει και να στήνει ενέδρα. Η άφιξη του 70χρονου, η επίθεση και η διαφυγή του δράστη έχουν καταγραφεί με ακρίβεια. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης κατηγορείται πως «έκοψε τη γλώσσα του 70χρονου κτηνοτρόφου και τον πυροβόλησε πριν φύγει από το σημείο».

Ο κτηνοτρόφος, αιμόφυρτος και σε άθλια κατάσταση, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τον γιο του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, «πρόκειται για μια επίθεση που σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή», ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ως πιθανό κίνητρο η κτηματική διαφορά. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε δεχθεί επίθεση ο γιος του με καυστικό υγρό.

Ο 70χρονος νοσηλεύτηκε για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αλλά κατάφερε να αναρρώσει και πλέον στέκεται ξανά στα πόδια του.

Σχολαστική ανάλυση των βίντεο από την αστυνομία δείχνει τον δράστη με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο, να εισέρχεται στη στάνη και να στήνει την ενέδρα. Από άλλη κάμερα φαίνεται ο κτηνοτρόφος να παρκάρει και να κατευθύνεται στο δωμάτιο όπου τον περίμενε ο επίδοξος δολοφόνος. Μετά την επίθεση, ο δράστης κλείνει την πόρτα, σβήνει τα φώτα και απομακρύνεται όπως είχε έρθει.

Ο ίδιος περιγράφει στο Mega: «Θυμάμαι. Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εκεί, την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό, είχα βάλει και… ήταν 2 ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4.10. Ένας ήταν αυτός, με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (μέσα μου) "να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς’’. Αλλά με είχανε τραυματίσει στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο, αν δεν είχα το κινητό στη τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή, μετά το συμβάν σε 3 λεπτά ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε κι η αστυνομία.

Με πυροβόλησαν. Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με ξανά πυροβόλησε και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (με τον συνεργό) και λέει: "Πέθανε". Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα εγώ όπως έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου "παίζει" άλλες δύο. Ήταν 4-5 (σφαίρες) και μετά μου "παίζει" άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα. Μετά, εγώ ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, 8 μήνες, μετά 3 μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι, δεν σου λέω τίποτα, 1,5 χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι».

Για το ποιος ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την επίθεση, ο ίδιος τόνισε: «Αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πληρώσανε κάποιον; Δώσανε το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».