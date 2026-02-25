Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

Ο κτηνοτρόφος, αιμόφυρτος και σε άθλια κατάσταση, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τον γιο του

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καρέ καρέ αποτυπώνεται σε πλάνα ασφαλείας η επίθεση σε βάρος 70χρονου κτηνοτρόφου στο χωριό Βιλάδενδρο στην Κρήτη.

Σε βίντεο του Μega φαίνεται ο κουκουλοφόρος να φτάνει στη στάνη του θύματος, να παραφυλάει και να στήνει ενέδρα. Η άφιξη του 70χρονου, η επίθεση και η διαφυγή του δράστη έχουν καταγραφεί με ακρίβεια. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης κατηγορείται πως «έκοψε τη γλώσσα του 70χρονου κτηνοτρόφου και τον πυροβόλησε πριν φύγει από το σημείο».

Ο κτηνοτρόφος, αιμόφυρτος και σε άθλια κατάσταση, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τον γιο του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, «πρόκειται για μια επίθεση που σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή», ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί ως πιθανό κίνητρο η κτηματική διαφορά. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε δεχθεί επίθεση ο γιος του με καυστικό υγρό.

Ο 70χρονος νοσηλεύτηκε για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αλλά κατάφερε να αναρρώσει και πλέον στέκεται ξανά στα πόδια του.

Σχολαστική ανάλυση των βίντεο από την αστυνομία δείχνει τον δράστη με κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο, να εισέρχεται στη στάνη και να στήνει την ενέδρα. Από άλλη κάμερα φαίνεται ο κτηνοτρόφος να παρκάρει και να κατευθύνεται στο δωμάτιο όπου τον περίμενε ο επίδοξος δολοφόνος. Μετά την επίθεση, ο δράστης κλείνει την πόρτα, σβήνει τα φώτα και απομακρύνεται όπως είχε έρθει.

Ο ίδιος περιγράφει στο Mega: «Θυμάμαι. Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εκεί, την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό, είχα βάλει και… ήταν 2 ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4.10. Ένας ήταν αυτός, με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (μέσα μου) "να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς’’. Αλλά με είχανε τραυματίσει στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο, αν δεν είχα το κινητό στη τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή, μετά το συμβάν σε 3 λεπτά ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε κι η αστυνομία.

Με πυροβόλησαν. Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με ξανά πυροβόλησε και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (με τον συνεργό) και λέει: "Πέθανε". Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα εγώ όπως έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου "παίζει" άλλες δύο. Ήταν 4-5 (σφαίρες) και μετά μου "παίζει" άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα. Μετά, εγώ ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, 8 μήνες, μετά 3 μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι, δεν σου λέω τίποτα, 1,5 χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι».

Για το ποιος ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την επίθεση, ο ίδιος τόνισε: «Αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πληρώσανε κάποιον; Δώσανε το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Αυτό είναι το κρυφό παιδί του Θεόφιλου

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καθαρή η μαγνητική του 5 μηνών βρέφους που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δηλώνει ότι ο Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση για Ιράν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τον διπλασιασμό του τουριστικού φόρου - Τα έσοδα θα πάνε για το στεγαστικό

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Παρελθόν ο Αρμς, συνεχίζει στο Ισραήλ

18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μετράει αντίστροφα ο Φαλ, δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τριμερής Παπασταύρου με Μπέργκαμ και Ράιτ - Στρατηγική η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Atlantic SEE LNG Trade: Οι 4 συμφωνίες-σταθμός στις ΗΠΑ που «ξεκλειδώνουν» τον Κάθετο Διάδρομo

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί δεν είναι εύκολο η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ε.Ε.

18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζιράλδες: «O ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και το πλεονέκτημά μας είναι μόλις 1 γκολ»

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν δαπάνες

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Θα είμαι με την ομάδα και του χρόνου, το θέμα είναι σε ποιο πόστο» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

18:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 32χρονο για ναρκωτικά και όπλα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 5ο και το 11ο Δημοτικό - «Το Σαββατοκύριακο θα επιλυθεί το ζήτημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

16:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Για κακούργημα ο 51χρονος διανομέας, για πλημμέλημα ο 70χρονος που τον μαχαίρωσε

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά live γεωεντοπισμός τρένων μέσω δορυφόρων

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ξυλοδαρμός άνδρα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση

15:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ