Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης, τα Μερομήνια για το 2026 προειδοποιούν για έναν Μάρτιο με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος πρόβλεψης, βασισμένη στην παρατήρηση του Αυγούστου, προβλέπει τσουχτερό κρύο, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις που θα καλύψουν εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, ο Μάρτιος θα χωριστεί σε τρεις φάσεις με διαφορετικά καιρικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο δεκαήμερο (1-10 Μαρτίου) αναμένεται ιδιαίτερα ψυχρό, με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, που πιθανόν να επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θυμίζοντας χειμωνιάτικες συνθήκες.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και στο δεύτερο δεκαήμερο (11-20 Μαρτίου), με εναλλαγές ηλιοφάνειας και ξαφνικών βροχών. Οι βοριάδες θα διατηρήσουν το αίσθημα ψύχρας, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω από τα συνήθη για την εποχή.

Η τρίτη φάση, από 21 έως 31 Μαρτίου, αναμένεται να φέρει βελτίωση με πιο συχνή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, ωστόσο τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά θα παραμείνουν πιθανές τις απογευματινές ώρες.

Τι σημαίνουν οι προβλέψεις για την άνοιξη και το Πάσχα;

Η ψυχρή και άστατη εικόνα του Μαρτίου εγείρει ερωτήματα για τον Απρίλιο και την πορεία της άνοιξης συνολικά. Εάν συνεχιστεί αυτή η μεταβλητότητα, οι προετοιμασίες για το Πάσχα ίσως επηρεαστούν, ενώ οι εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους θα γίνουν υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

Από την πλευρά τους, οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι τα σύγχρονα προγνωστικά μοντέλα επιβεβαιώνουν μια αυξημένη μεταβλητότητα στο τέλος του χειμώνα, αλλά υπογραμμίζουν ότι οι επίσημες προβλέψεις βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα και ενημερώνονται συνεχώς. Επισημαίνουν ότι τα Μερομήνια, αν και σημαντικά για την παράδοση, δεν διαθέτουν επιστημονική βάση και δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις σύγχρονες μετεωρολογικές προβλέψεις.

Συνολικά, τα Μερομήνια προειδοποιούν για έναν Μάρτιο με καιρική αστάθεια και χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που καθιστά σημαντική την παρακολούθηση των επίσημων μετεωρολογικών προγνώσεων για την καλύτερη προετοιμασία των πολιτών και των επαγγελματιών που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.