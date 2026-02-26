Κρίσπιν Γκλόβερ: Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται ότι κρατούσε γυναίκα ως «σεξουαλική σκλάβα»

Δικαστική μάχη ξεκίνησε την Τετάρτη στο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες, με τον γνωστό ηθοποιό Κρίσπιν Γκλόβερ να κατηγορείται για βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση και απάτη.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Jane Doe, ο 61χρονος ηθοποιός την παρέσυρε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ με ψεύτικες υποσχέσεις, για να την κρατήσει τελικά «αιχμάλωτη» και να τη χρησιμοποιήσει ως «σεξουαλική σκλάβα» και δωρεάν εργατικό δυναμικό.

Η παγίδα και η «συλλογή ναζιστικών κειμηλίων»

Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω κοινωνικών δικτύων το 2015, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε το 2023 όταν συναντήθηκαν στη Δρέσδη της Γερμανίας. Εκεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Γκλόβερ φέρεται να της επέδειξε τη συλλογή του από ναζιστικά αναμνηστικά.

Το 2024, ο ηθοποιός φέρεται να την έπεισε να πουλήσει όλη την περιουσία της στη Βρετανία και να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, υποσχόμενος στέγη και εργασία ως βοηθός του στη βιομηχανία του θεάματος. Κι όμως, μόλις έφτασε στις ΗΠΑ, η γυναίκα βρέθηκε υπό τον απόλυτο έλεγχό του, με τον ηθοποιό να απαιτεί να λειτουργεί ως «σύντροφος/σκλάβα» και να παρακολουθεί κάθε της κίνηση.

Ο στραγγαλισμός και η ψευδής καταγγελία

Η κατάσταση οδηγήθηκε σε βίαιο ξέσπασμα τον Μάρτιο του 2024. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η γυναίκα -η οποία είναι ασκούμενη μουσουλμάνα- προσπάθησε να πάει σε τζαμί παρά την απαγόρευση του Γκλόβερ.

Όταν επέστρεψε, βρήκε τις πόρτες κλειδωμένες. Στην προσπάθειά της να εισέλθει στο σπίτι όπου διέμενε νόμιμα ως ένοικος, ο ηθοποιός φέρεται να της επιτέθηκε, πιάνοντάς την από τον λαιμό και προκαλώντας της ορατές πληγές και ουλές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Γκλόβερ κάλεσε την αστυνομία υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η γυναίκα ήταν εισβολέας. Στη συνέχεια δε κατέθεσε αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της, η οποία όμως απορρίφθηκε αμέσως από το δικαστήριο. Μετά όμως την απόρριψη των μέτρων, ο ηθοποιός φέρεται να συνέχισε να την παρενοχλεί, προσπαθώντας ξανά να την χειραγωγήσει σε σεξουαλική σχέση.

Όπως ανακοινώθηκε από τη νομική ομάδα της Jane Doe, η γυναίκα παραμένει άστεγη και φέρει βαθιά ψυχικά τραύματα από τα γεγονότα. Εκτός από τις κατηγορίες για απάτη και ξυλοδαρμό, η μήνυση περιλαμβάνει κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας, παράνομη έξωση και παραβιάσεις των πολιτικών της δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του πρωταγωνιστή των ταινιών «Charlie's Angels» και «Willard» δεν έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για τις βαρύτατες κατηγορίες.

