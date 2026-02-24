Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

Η αυτοκτονία του ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν στα 72 του χρόνια επανέφερε στο προσκήνιο μνήμες μιας οικογένειας που άφησε το στίγμα της στην ιστορία του Χόλιγουντ, αλλά και σημάδια μιας σειράς προσωπικών τραγωδιών που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως «την κατάρα των Καραντάιν».

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν, γνωστός από τις ταινίες Revenge of the Nerds και τη σειρά Lizzie McGuire, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο 72χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός, Ρόμπερτ Καραντάιν, έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια Καραντάιν σε δήλωσή της στο Deadline τη Δευτέρα.

«Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένα φως για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του απέναντι στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε το ταξίδι του να ρίξει φως και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητούμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπόνια σας».

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν γεννημένος το 1954 και ήταν ο νεότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Είχε δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, τον Ντέιβιντ και τον Μπρους, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του, και δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Κιθ και τον Κρίστοφερ. Όλοι εκτός από τον Κρίστοφερ ασχολήθηκαν με την υποκριτική.

Η οικογένεια Καραντάιν θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές δυναστείες της αμερικανικής κινηματογραφικής παράδοσης. Ο πατέρας τους, Τζον Καραντάιν, υπήρξε από τους σπουδαιότερους καρατερίστες στο Χόλιγουντ. Συνολικά, έχει 351 συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο παραγωγικούς αγγλόφωνους ηθοποιούς όλων των εποχών σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Ο Καραντάιν παντρεύτηκε τέσσερις φορές, απέκτησε πέντε παιδιά και ήταν ο πατριάρχης της οικογένειας Καραντάιν, στην οποία ανήκουν τέσσερις γιοι και τέσσερα εγγόνια, επίσης ηθοποιοί.

Ο Kill Bill με το άδοξο τέλος

Ο Ντέιβιντ Καραντάιν έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Κβάι Τσανγκ Κέιν στη σειρά «Kung Fu» της δεκαετίας του 1970 και αναδείχθηκε ξανά στη δεκαετία του 2000 όταν πρωταγωνίστησε ως «Bill» στα Kill Bill Vol. 1 και Vol. 2 του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο θάνατός του το 2009 στο Μπανγκόκ σόκαρε το κοινό και καλύφθηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα. Η αστυνομία τον είχε αποδώσει σε ασφυξία, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά η υπόθεση έμεινε στην ιστορία ως ένα ακόμη σκοτεινό κεφάλαιο στη διαδρομή της οικογένειας.

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν είχε δηλώσει ότι η ψυχική του ασθένεια προκλήθηκε από το θάνατο του αδελφού του Ντέιβιντ, και τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή

Σύμφωνα με το Variety και το The Hollywood Reporter, η δυναστεία των Καραντάιν ήταν συνώνυμη τόσο με το ταλέντο όσο και με τα χτυπήματα της μοίρας. Ο Κιθ Καραντάιν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι οικογενειακές σχέσεις υπήρξαν δύσκολες και επηρεάστηκαν από την πίεση του ονόματος. Οι αντιθέσεις και οι απώλειες που σημάδεψαν τους Καραντάιν δημιούργησαν τον μύθο μιας οικογένειας που βρέθηκε διαρκώς στο μεταίχμιο μεταξύ καλλιτεχνικής λάμψης και προσωπικής δυστυχίας.

Ο Τζον Καραντάιν wikipedia

Η ζωή και ο θάνατος του πατριάρχη της οικογένειας

Ο Τζον Καραντάιν παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Με την πρώτη του σύζυγο, την Αρντανέλ Άμπιγκεϊλ ΜακΚουλ (25 Ιανουαρίου 1911 – 26 Ιανουαρίου 1989), παντρεύτηκαν το 1935. Ήταν η μητέρα του Μπρους και του Ντέιβιντ. Ο Τζον υιοθέτησε τον Μπρους, γιο της Αρντανέλ από προηγούμενο γάμο. Ο Τζον είχε σχεδιάσει να κάνει μεγάλη οικογένεια, αλλά σύμφωνα με την αυτοβιογραφία του γιου του, Ντέιβιντ, μετά από μια σειρά αποβολών της Αρντανέλ, ανακάλυψε ότι είχε κάνει επανειλημμένες αμβλώσεις, εν αγνοία του, γεγονός που την κατέστησε ανίκανη να κυοφορήσει ένα μωρό μέχρι τη γέννησή του. Μετά από μόλις τρία χρόνια γάμου, η Αρντανέλ Καραντάιν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, αλλά το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο για πέντε ακόμη χρόνια.

Χώρισαν το 1944, όταν ο Ντέιβιντ ήταν επτά ετών. Ο Καραντάιν έφυγε από την Καλιφόρνια για να αποφύγει τη δικαστική διαμάχη για τον διακανονισμό της διατροφής. Αφού το ζευγάρι ενεπλάκη σε μια σειρά δικαστικών διαμαχών που αφορούσαν την επιμέλεια των παιδιών και τη διατροφή, οι οποίες κάποια στιγμή οδήγησαν τον Καραντάιν στη φυλακή, ο Ντέιβιντ πήγε στον πατέρα του στη Νέα Υόρκη. Μέχρι τότε, ο πατέρας του είχε ξαναπαντρευτεί. Τα επόμενα χρόνια, ο Ντέιβιντ μετακινούνταν σε οικοτροφεία, ανάδοχες οικογένειες και αναμορφωτήρια.

Ο Τζον Καραντάιν ως Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία Of Human Hearts με τον Τζέιμς Στιούαρτ (1938)

Το 1945, αμέσως μετά το διαζύγιό του από την Αρντανέλ, ο Καραντάιν παντρεύτηκε τη Σόνια Σορέλ (18 Μαΐου 1921 - 24 Σεπτεμβρίου 2004), η οποία είχε εμφανιστεί μαζί του στην ταινία του 1944 Κυανοπώγων. Η Σόνια, η οποία είχε υιοθετήσει το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σόρελ, ήταν κόρη ζυθοποιού από το Σαν Φρανσίσκο. Μαζί, ο Καραντάιν και η Σόνια απέκτησαν τρεις γιους, τον Κρίστοφερ, τον Κιθ και τον Ρόμπερτ. Το διαζύγιό τους το 1957 ακολουθήθηκε από σκληρή διαμάχη για την επιμέλεια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι γιοι τους να τοποθετηθούν σε σπίτι για κακοποιημένα παιδιά. Ο Κιθ Καραντάιν είπε: «Ήταν σαν να ήσουν φυλακή. Είχε κάγκελα στα παράθυρα και μας επιτρεπόταν να βλέπουμε τους γονείς μας μόνο μέσα από γυάλινες πόρτες. Ήταν πολύ λυπηρό. Στεκόμασταν στις δύο πλευρές της γυάλινης πόρτας κλαίγοντας».

Τελικά, ο Καραντάιν κέρδισε την επιμέλεια των παιδιών. Τα επόμενα οκτώ χρόνια, η Σόνια δεν είχε δικαίωμα να βλέπει τα παιδιά. Ο Ρόμπερτ Καραντάιν είπε ότι μεγάλωσε κυρίως με τη μητριά του, την τρίτη σύζυγο του πατέρα του, Ντόρις (Ριτς) Γκρίμσο, και εκείνη θεωρούσε μητέρα του μέχρι που τον σύστησαν στη Σόνια σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή όταν ήταν 14 ετών. Είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Τον ρώτησα, "Τι κάνεις;" Ο Κιθ με πήρε παράμερα και είπε: "Αυτή είναι η πραγματική μας μητέρα". Δεν ήξερα τι εννοούσε. Αλλά τελικά με έπεισε».

Τσαρλς Λότον και Τζον Καραντάιν στον Ματωμένο κουρσάρο (1945)

Όταν ο Τζον Καραντάιν παντρεύτηκε την Ντόρις (Έρβινγκ Ριτς) Γκρίμσο το 1957, εκείνη είχε ήδη έναν γιο, τον Ντέιλ, από προηγούμενο γάμο και έναν γιο, τον Μάικλ, από μεταγενέστερη σχέση. Τόσο ο Ντέιλ όσο και ο Μάικλ, μαζί με τον γιο της Σόνιας, Μάικλ Μπόουεν, μερικές φορές συγκαταλέγονται στους οκτώ γιους του Τζον Κάραντιν. Η Ντόρις ήταν κάποτε δακτυλογράφος σε στούντιο, δακτυλογράφησε το σενάριο της ταινίας Ο θησαυρός της Σιέρα Μάντρε και έπαιξε μερικούς ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η Ντόρις πέθανε το 1971 σε πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στο Όξναρντ της Καλιφόρνιας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο. Είχε διασωθεί από παρόμοια πυρκαγιά δύο εβδομάδες νωρίτερα. Την εποχή του θανάτου της, ο Κάραντιν και αυτή ήταν χωρισμένοι. Ο Καραντάιν παντρεύτηκε για τέταρτη φορά, με την Έμιλι Σισνέρος, με την οποία έμεινε παντρεμένος από το 1975 έως τον θάνατό του το 1988.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Καραντάιν υπέφερε από επώδυνη και εξουθενωτική ρευματοειδή αρθρίτιδα έχοντας σχεδόν αποσυρθεί, μέχρι τελικά να πεθάνει από καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 27 Νοεμβρίου 1988, σε ηλικία 82 ετών.

Κάποιες ώρες πριν αρρωστήσει, είχε ανέβει τα 328 απότομα σκαλιά του γοτθικού καθεδρικού ναού του Μιλάνου, του Ντουόμο. Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Καραντάιν, ο πατέρας του μόλις είχε ολοκληρώσει μια ταινία (Buried Alive) στη Νότια Αφρική και επρόκειτο να ξεκινήσει ευρωπαϊκή περιοδεία. Ο Ντέιβιντ ήταν μαζί του, διαβάζοντάς του Σαίξπηρ στο κρεβάτι του νοσοκομείου, όταν υπέκυψε στην πάθησή του. Όταν ο Ντέιβιντ και ο Κιθ Καραντάιν έφτασαν στο κρεβάτι του πατέρα τους στο νοσοκομείο, εκείνος δεν μπορούσε να μιλήσει.

«Μου είπαν ότι τα τελευταία του λόγια ήταν 'Μιλάνο: Τι όμορφο μέρος για να πεθάνει κανείς'», θυμήθηκε ο Ντέιβιντ, «αλλά ποτέ δεν μίλησε σε εμένα ούτε άνοιξε τα μάτια του. Όταν πέθανε, τον κρατούσα στην αγκαλιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και του έκλεισα τα μάτια. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι στις ταινίες».

