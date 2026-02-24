Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καλεί τους καταναλωτές να μην το χρησιμοποιήσουν 

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία
Για το προϊόν "MACA STRONG MAN", το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη και πιθανώς και στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου, προειδοποιεί ο ΕΟΦ μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του Βελγίου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής, όμως περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο. Η sildenafil συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Επίσης, διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που αφορούν πληροφορίες για το προϊόν όπως έλλειψη οδηγιών χρήσης, ημερομηνίας ανάλωσης, έλλειψη πληροφοριών για τον παρασκευαστή, τη λίστα των συστατικών, λανθασμένη επισήμανση. Επιπλέον, δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Με βάση τα παραπάνω, ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

