Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έκθεση παθολόγων θα αποδείξει ότι δολοφονήθηκε, λέει ο αδελφός του

Μία νέα έκθεση θα αποδείξει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν, δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε στη φυλακή, σύμφωνα με τον αδελφό του Μαρκ Έπσταϊν.

Σε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν ο Μαρκ Έπσταϊν ανέφερε ότι τώρα πιστεύει «ακόμα περισσότερο» ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε και αποκάλυψε ότι «μια ομάδα παθολόγων μελετά τα αποτελέσματα της αυτοψίας που θα έπρεπε να είχε γίνει αρχικά» στην σορό του αδελφού του.

«Καταλήγουν σε συμπεράσματα και συντάσσουν την έκθεση που θα δημοσιευτεί σύντομα και (…) αποδεικνύουν ότι δεν θα μπορούσε να ήταν αυτοκτονία», είπε ο Μαρκ Έπσταϊν.

«(σ.σ. Η έκθεση) θα αποδείξει οριστικά ότι δεν ήταν αυτοκτονία... τότε ποιος τον σκότωσε και ποιος τον έβαλε να τον σκοτώσουν», αναρωτήθηκε ο αδελφός του χρηματιστή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απώλεια κάποιων πλάνων από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στο κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε νεκρός ο αδελφός του το 2019 αλλά και στην λογοκρισία ορισμένων εγγράφων στην υπόθεση. «Γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια; Γιατί όλη αυτή η συσκότιση; Απλά δεν έχει κανένα νόημα», τόνισε ο Μαρκ Έπσταϊν.

Το κελί του Έπσταϊν μετά τον θάνατο του Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Σε ερώτηση για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν και το αν γνώριζε την παράνομη δράση του αδελφού του ο Μαρκ Έπσταϊν απάντησε: «Δυστυχώς, για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει. Με απασχολεί μόνο το γεγονός ότι ο αδελφός μου, όποιος και αν ήταν, δολοφονήθηκε. Αυτό με απασχολεί».

Όταν ο Πιερς Μόργκαν τον πίεσε περισσότερο για να σχολιάσει τη θέση των θυμάτων ο Μαρκ Έπσταϊν είπε ότι «αυτές είναι ερωτήσεις στις οποίες δεν απαντώ. Καλή σας μέρα» και έκλεισε το τηλέφωνο.

Ο Μαρκ είπε ότι δεν είχε ιδέα για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει ο αδελφός του πριν από το θάνατό του: «Πολλά από τα πράγματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα με έχουν εκπλήξει. Δεν ήξερα τίποτα για αυτά».

