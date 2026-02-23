Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης Peter Mandelson λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Φωτ. Αρχείου - Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, στις 18 Ιουνίου 2025 στο Λονδίνο.

Ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη τη Δευτέρα (23/02) μετά από έρευνα στα δύο σπίτια του στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Ο 72χρονος πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ κατηγορείται για διαρροή ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταϊν. H αστυνομία έκανε έρευνες σε μία από τις ιδιοκτησίες του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η αστυνομία εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του σήμερα το απόγευμα, πριν ο πρώην πρέσβης φύγει με ένα αυτοκίνητο.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου:

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος.

Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Camden τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.

Αυτό έγινε μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Wiltshire και Camden.»

Διαρροή πληροφοριών

Η αστυνομία ερευνά ισχυρισμούς ότι ο βετεράνος Βρετανός πολιτικός διέρρευσε εσωτερικές συζητήσεις της κυβέρνησης στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιεύθηκαν ως μέρος των αρχείων Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να δείχνουν ότι ο τότε υπουργός Οικονομίας προώθησε αλληλογραφία στον Έπσταϊν, «πυροδοτώντας» νέα έρευνα για τη σχέση του με τον αποθανόντα, διασυρμένο χρηματοδότη.

Ο Πίτερ Μάντελσον εξερχόμενος από το σπίτι του στο Wiltshire, στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Ben Birchall/PA μέσω AP

Δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, η αστυνομία μπορεί να κρατήσει έναν ύποπτο για έως και 24 ώρες πριν ζητήσει παράταση για την ανάκριση, απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του ή τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Μάντελσον δεν έχει σχολιάσει την αστυνομική έρευνα, αλλά έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έσφαλε συνεχίζοντας τη σχέση του με τον Έπσταϊν και ζήτησε «αδιαμφισβήτητα» συγγνώμη από τα θύματά του Έπσταϊν.

Ποιος είναι ο Πίτερ Μάντελσον

Ο Πίτερ Μάντελσον άρχισε να εργάζεται για το Εργατικό Κόμμα τη δεκαετία του 1980 και υπήρξε σημαντική προσωπικότητα του κόμματος για δεκαετίες.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο κίνημα του Νέου Εργατικού Κόμματος και στη συντριπτική εκλογική νίκη του Τόνι Μπλερ το 1997.

Ο Κιρ Στάρμερ τον διόρισε πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2024.

Πριν από τον διορισμό αυτό, ήταν γνωστό ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Φωτ. Αρχείου - Ο Πίτερ Μάντελσον και ο Κιρ Στάρμερ στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Carl Court/Pool Photo μέσω AP

Ο λόρδος απολύθηκε από τη θέση του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι είχαν προκύψει νέες πληροφορίες σχετικά με το βάθος αυτής της σχέσης.

Παραίτηθηκε από τη Βουλή των Λόρδων μετά την αποκάλυψη εγγράφων σχετικά με τον Έπσταϊν στις ΗΠΑ, τα οποία έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις του με αυτόν.

Δεύτερη σύλληψη για τα αρχεία Έπσταϊν

Η σύλληψή του Πίτερ Μάντελσον σημειώθηκε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο σπίτι του στο Σάντρινγκχαμ, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μετά την αποφυλάκιση του X: @BreakingXAlerts

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η αστυνομία έψαξε τα σπίτια του πρώην πρίγκιπα – συμπεριλαμβανομένης της πρώην κατοικίας του Royal Lodge – για 11 ώρες.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τώρα θα εξετάσουν όλες τις συσκευές που κατάσχεσαν, όπως τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.

