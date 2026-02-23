Άντριου: Καταγγελίες ότι χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος φέρεται να χρέωνε στους Βρετανούς φορολογούμενους μέχρι και το κόστος για μασάζ που έκανε, καθώς και υπέρογκα ταξιδιωτικά έξοδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι μίλησαν στο BBC και σύμφωνα με καταγγελίες τους, οι δαπάνες που ζητούσε να καλυφθούν ήταν ανεξέλεγκτες. Πρώην δημόσιος λειτουργός, που εργαζόταν στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δήλωσε ότι είχε αρνηθεί να εγκρίνει αίτημα κάλυψης εξόδων για «υπηρεσίες μασάζ» έπειτα από επίσκεψη του Άντριου στη Μέση Ανατολή, κάτι που όμως εν τέλει παρακάμφθηκε από ανώτερα στελέχη. «Θεώρησα ότι ήταν λάθος… είπα ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά τελικά πληρώθηκε», ανέφερε.

Η θέση του ως ειδικού εκπροσώπου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις ήταν άμισθη, ωστόσο οι αποστολές του στο εξωτερικό καλύπτονταν από κρατική χρηματοδότηση και υποστηρίζονταν από δημοσίους υπαλλήλους.

«Κάτω από τα ραντάρ» οι δαπάνες

Ένας άλλος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Ουάιτχολ, υπεύθυνος τότε για οικονομικά ζητήματα, επιβεβαίωσε ότι είχε δει παρόμοιες χρεώσεις και δήλωσε «απολύτως βέβαιος» για την αυθεντικότητά τους. Όπως ανέφερε, είχε σοκαριστεί από το εύρος των εξόδων, κάνοντας λόγο για υπερβολικά πολλές πτήσεις, μεγάλο αριθμό δωματίων σε ξενοδοχεία και δαπάνες για τη συνοδεία του.

Κατά τον ίδιο, τα έξοδα κατανέμονταν σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, καθιστώντας δύσκολη την ιχνηλάτησή τους, ενώ υπήρχε ελάχιστος ουσιαστικός έλεγχος. Οι εγκρίσεις, όπως είπε, δίνονταν σχεδόν «αυτόματα», χωρίς ουσιαστική εποπτεία.

«Καθημερινά μασάζ»

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρώην υπάλληλος του Τζέφρι Έπσταϊν στη Φλόριντα, ο Χαουάν Αλεσι, σε κατάθεσή του είχε υποστηρίξει ότι ο Άντριου λάμβανε «καθημερινό μασάζ» κατά τις επισκέψεις του. Επιπλέον, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που σχετίζεται με τον Έπσταϊν είχε εντοπιστεί κατάλογος πληρωμών για μασάζ σε άτομο με το όνομα «Άντριου», χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον ίδιο.

Βουλευτές της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο έναρξης έρευνας για τον ρόλο και τη λογοδοσία των εμπορικών απεσταλμένων.

