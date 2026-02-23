Γαλλία: Κρέμασαν στο Λούβρο την φωτογραφία από την σύλληψη του Άντριου

Ο τρόμος στο βλέμμα του Άντριου κατά την απελευθέρωσή του από τις αρχές την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ την ώρα που προσπαθούσε να κρυφτεί από τους φωτογράφους κρεμάστηκε κοντά σε μία από τις εισόδους στο Μουσείο του Λούβρου.

Ακτιβιστές τοποθέτησαν τη φωτογραφία μέσα σε κορνίζα προκειμένου να εκτεθεί στο μουσείο και δημοσίευσαν σχετικές εικόνες. Κάτω από την φωτογραφία έβαλαν μία επιγραφή που αναφέρει: «Τώρα ιδρώνει».

https://www.instagram.com/p/DVEjK5ViL-n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το σχόλιο φαίνεται ότι αναφέρεται σε μία δήλωση του Άντριου οποίος είχε πει σε συνέντευξη ότι δεν μπορεί να ιδρώσει εξαιτίας μίας ιατρικής πάθησης. «Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όπως θα τον θυμάται ο κόσμος, τοποθετώντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του στο Λούβρο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δικαιοσύνη για όλους τους επιζώντες της υπόθεσης Έπσταϊν», σημείωσαν οι ακτιβιστές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η φωτογραφία παρέμεινε στη θέση των εκθεμάτων για περίπου 15 λεπτά, πριν το προσωπικό του μουσείου την αφαιρέσει.

https://www.instagram.com/reel/DVEQ1y2CLm4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Andrew's arrest photo hung in the Louvre pic.twitter.com/2NgUyHnJZu — The Sun (@TheSun) February 23, 2026

Διαβάστε επίσης