Γαλλία: Κρέμασαν στο Λούβρο την φωτογραφία από την σύλληψη του Άντριου

Ακτιβιστές έβαλαν στα εκθέματα τη φωτογραφία του Άντριου την ώρα που προσπαθούσε να κρυφτεί από τα μίντια

Ο τρόμος στο βλέμμα του Άντριου κατά την απελευθέρωσή του από τις αρχές την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ την ώρα που προσπαθούσε να κρυφτεί από τους φωτογράφους κρεμάστηκε κοντά σε μία από τις εισόδους στο Μουσείο του Λούβρου.

Ακτιβιστές τοποθέτησαν τη φωτογραφία μέσα σε κορνίζα προκειμένου να εκτεθεί στο μουσείο και δημοσίευσαν σχετικές εικόνες. Κάτω από την φωτογραφία έβαλαν μία επιγραφή που αναφέρει: «Τώρα ιδρώνει».

Το σχόλιο φαίνεται ότι αναφέρεται σε μία δήλωση του Άντριου οποίος είχε πει σε συνέντευξη ότι δεν μπορεί να ιδρώσει εξαιτίας μίας ιατρικής πάθησης. «Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όπως θα τον θυμάται ο κόσμος, τοποθετώντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του στο Λούβρο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δικαιοσύνη για όλους τους επιζώντες της υπόθεσης Έπσταϊν», σημείωσαν οι ακτιβιστές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η φωτογραφία παρέμεινε στη θέση των εκθεμάτων για περίπου 15 λεπτά, πριν το προσωπικό του μουσείου την αφαιρέσει.

