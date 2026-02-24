Φάκελος Έπσταϊν: Σουηδή επιχειρηματίας προωθούσε τις πιο «έξυπνες και όμορφες» γυναίκες στο δίκτυο

Μια Σουηδοαμερικανή επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, γνωστή μέντορας σε νεαρές γυναίκες έστειλε φωτογραφίες από τις «καλύτερες και πιο έξυπνες» στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος επέλεγε εκείνες που ήθελε να συναντήσει. Η Μπάρμπρο Ένμπομ — η οποία έχει επαινεθεί στη Σουηδία για την « ενίσχυση των γυναικών» σε τομείς παραδοσιακά ανδροκρατούμενους, όπως οι βιοεπιστήμες και τα χρηματοοικονομικά — πρότεινε στον εκλιπόντα χρηματιστή να συναντάει νεαρές γυναίκες στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, για περισσότερο από μια δεκαετία, στο πλαίσιο της λέσχης δικτύωσης γυναικών που διαθέτει.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ένδειξη ότι κάποια από τις γυναίκες που πρότεινε στον Έπσταϊν ήταν ανήλικες ή κακοποιήθηκαν. Η ίδια η Ένμπομ σε μια ανάρτηση στο LinkedIn στα σουηδικά δήλωσε «αηδιασμένη που είχε επαφή» με κάποιον «που καταδικάστηκε για ενέργειες που δεν είχαν καμία υπεράσπιση».

Σε εκατοντάδες email μεταξύ της ίδιας και του Έπσταϊν ή της βοηθού του Λέσλι Γκροφ η οικειότητα τους σκιαγραφεί την εικόνα μιας ισχυρής σχέσης που ωφέλησε και τους δύο. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε από το 2005 έως το 2018 — μετά την καταδίκη του το 2008 και κατά τη διάρκεια της 13μηνης ποινής φυλάκισής του. Εκείνος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Η Ένμπομ αργότερα δήλωσε ότι ήταν «βαθιά εξοργισμένη» από την κακοποίηση που είχαν υποστεί τα κορίτσια.

Τα e-mail που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και εξετάστηκαν από το POLITICO δείχνουν την Ένμπομ να λέει στον Έπσταϊν ότι εξαρτιόταν οικονομικά από αυτόν για να συνεχίσει τα έργα της στη Σουηδία. Σε αυτές περιλαμβανόταν η Σουηδοαμερικανική Σύνοδος Κορυφής για τις Βιοεπιστήμες, μια εκδήλωση μόνο με πρόσκληση για επιχειρήσεις, επιστήμονες και επενδυτές που συνίδρυσε. Περιλάμβανε επίσης τον σύλλογο δικτύωσης νέων γυναικών, το Barbro's Best and Brightest — τα «BBBs» της — και την υποτροφία Γυναικείας Οικονομολόγου της Χρονιάς της Σουηδίας, που ξεκίνησαν και οι δύο το 2001 .

Σε πολλά email, η Ένμπομ ζητούσε από τον Έπσταϊν χρήματα και, μερικές φορές, συστάσεις για το δίκτυο πλούσιων ανθρώπων του. Τα email υπονοούσαν ότι ο Έπσταϊν κατέθετε συχνά 25.000 δολάρια σε οργανισμούς που συνδέονται με την Ένμπομ, και η Ένμπομ άφησε να εννοηθεί ότι ο Έπσταϊν είχε κάνει μια δωρεά 100.000 δολαρίων.

Οικονομική και πολιτική ελίτ

Στα μηνύματα, μια γυναίκα τον ευχαρίστησε για την «εμπνευσμένη, συναρπαστική και στοχαστική συζήτηση». Μια άλλη, στην οποία είχε κλείσει ένα ταξίδι στην Αφρική αφού μίλησε μαζί του, το περιέγραψε ως «όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

Η Ένμπομ κοινοποίησε μια ανάρτηση στο LinkedIn στις 16 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X από μια πρώην «BBB», την Camilla Wagner, η οποία είπε ότι ενώ δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έπσταϊν, γνώριζε γυναίκες «οι οποίες, όπως πολλές στην οικονομική, πολιτική και επιχειρηματική ελίτ, είχαν επαφή μαζί του πριν από το 2019, όταν έγιναν γνωστά τα τερατώδη εγκλήματά του. Το να κρίνει κανείς την ιστορία πίσω από αυτήν χωρίς συμφραζόμενα είναι εύκολο, αλλά σπάνια ειλικρινές», είπε.

«Το BBB δεν είναι ένα δίκτυο για «όμορφες γυναίκες»», είπε. «Είναι ένα δίκτυο ικανών γυναικών που βοηθούν η μία την άλλη με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν πάντα. Ανοίγουν πόρτες. Μοιράζονται επαφές. Οι καριέρες γίνονται δυνατές». Αυτή η ανάρτηση στο LinkedIn δεν φαίνεται πλέον. Το POLITICO προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Wagner, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Το POLITICO, το οποίο δεν έχει κατονομάσει τις γυναίκες για να προστατεύσει όσες μπορεί να ήταν θύματα, επικοινώνησε με τρεις γυναίκες στο LinkedIn που ανέφερε η Ένμπομ σε email προς τον Έπσταϊν, και των οποίων τα ονόματα δεν έχουν σχολιαστεί, αλλά καμία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2017, η Ένμπομ είχε καθοδηγήσει περίπου 200 γυναίκες μέσω του καλύτερου και λαμπρότερου προγράμματός της, όπως είπε στον Έπσταϊν. Μεταξύ Μαΐου 2005 και Ιουλίου 2016, συζήτησε περίπου 10 συγκεντρώσεις «BBBs» στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Ένα βράδυ, ήταν δυνατή μόνο μια «μικρή συγκέντρωση» έξι έως οκτώ γυναικών. Περισσότερες γυναίκες παρευρέθηκαν τα άλλα βράδια. Η Ένμπομ έλεγε ονόματα Σουηδών και Αμερικανών αξιωματούχων που γνώριζε, αλλά κυρίως συζητούσε για τα «κορίτσια BBB» της και τις νεαρές γυναίκες που θα ήθελε να του γνωρίσει.

Του έστελνε φωτογραφίες γυναικών, μαζί με σημειώσεις για την εμφάνισή τους, μερικές φορές για την ηλικία τους και για το αν πίστευε ότι θα του ταίριαζε: «ένα όμορφο κοριτσάκι με σκούρα μαλλιά», «πολύ ελκυστικό», «ένα ξανθό κοριτσάκι με το ροζ φόρεμα... είναι πολύ όμορφη νομίζω... Παρατηρώ ότι φαίνεται να έχετε παρόμοιο γούστο», «22 σήμερα!!» Κατά καιρούς, η Ένμπομ ανέφερε τα επαγγελματικά προσόντα των γυναικών. Αυτού του είδους τα μηνύματα συνεχίστηκαν και μετά την καταδίκη του για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία.

Με την πάροδο των ετών, η αλληλογραφία τους δείχνει ένα μοτίβο όπου η Ένμπομ πρότεινε σε γυναίκες να παρευρεθούν σε βραδιές στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη με σαμπάνια και καναπεδάκια. Δείχνουν επίσης ότι μερικές από αυτές τις γυναίκες επικοινωνούσαν απευθείας με τον Έπσταϊν μετά από αυτά τα γεγονότα. Αρκετές συνέχιζαν να τον επισκέπτονται μόνες τους, άλλες τις καθοδηγούσε και μία πήγε πολυτελείς διακοπές στην Αφρική.

Όσες ήταν σε άμεση επαφή με τον Έπσταϊν ήταν συχνά απίστευτα ευγενικές, φάνηκαν εξαιρετικά ευγνώμονες και κάποιες φάνηκαν κολακευμένες που τις έλαβε υπόψη για μια θέση εργασίας. Η αλληλογραφία που ακολούθησε τα μηνύματα μέσω Skype εξέφραζε απέραντη ευγνωμοσύνη για τον χρόνο του.

Η Ένμπομ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό, μέσω email και μέσω LinkedIn. Σε μια ανάρτηση στο LinkedIn στα σουηδικά, είπε: «Είμαι βαθιά εξοργισμένη από την κακοποίηση και τη βλάβη που έχουν υποστεί πολλά κορίτσια. Νιώθω αηδία που είχα οποιαδήποτε επαφή με το άτομο που τώρα, μετά θάνατον, έχει αποκαλυφθεί για πράξεις που στερούνται οποιασδήποτε υπεράσπισης. Αυτό το συναίσθημα συμμερίζονται πολλοί που τον γνώρισαν σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και στη συνέχεια τον αντιλήφθηκαν ως ένα σεβαστό και καταξιωμένο άτομο - μια εικόνα που στη συνέχεια επανεξετάστηκε με τρόμο».

Η Ένμπομ δήλωσε επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της ζωής, «εργάστηκε με πλήρη διαφάνεια απέναντι σε εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς — στη Σουηδία καθώς και διεθνώς. Αυτό ισχύει για αναθέσεις, συνεργασίες, ταξίδια και επαγγελματικά πλαίσια».

Ονόματα, φωτογραφίες και ημερομηνίες

Η σχέση ττης Ένμπομ με τον Έπσταϊν προηγείται της πρώτης ποινής φυλάκισής του, η οποία ήρθε αφότου δήλωσε ένοχος για υποκίνηση σε πορνεία ανήλικου. Φυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2008 στη Φλόριντα, όπου εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης και του χορηγήθηκε εκτεταμένη άδεια εργασίας, η οποία του επέτρεπε να φεύγει από τη φυλακή για να εργάζεται από το γραφείο του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στα χρόνια πριν φυλακιστεί, ο Έπσταϊν ρωτούσε την Ένμπομ για συγκεκριμένες γυναίκες. «Ο Τζέφρι αναρωτιέται τι συνέβη ποτέ με την [διαγραμμένη]; ...και ενημέρωσες το κορίτσι ότι έχει εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη όποτε θέλει;» έγραψε η βοηθός του Έπσταϊν, Γκροφ, τον Απρίλιο του 2006. Έγραφε συχνά εκ μέρους του Έπσταϊν.

Η Ένμπομ πρότεινε ονόματα, μοιραζόταν φωτογραφίες και συνιστούσε ημερομηνίες για βραδιές «BBB». Πρότεινε συναντήσεις με γυναίκες στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και τη Σουηδία. «Είναι ακόμα ο Τζέφρι στο Παρίσι; Θα μπορούσε να έρθει να την δει εκεί από τη Λυών; Επισυνάπτονται φωτογραφίες! Ενημερώστε με!», έγραψε τον Απρίλιο του 2008.

Μόλις τα σεξουαλικά του αδικήματα τέθηκαν υπό έρευνα, η Ένμπομ παρέμεινε πιστή στον Έπσταϊν. Σε ένα email του Σεπτεμβρίου 2007, όταν αντιμετώπιζε κατηγορίες, εκείνη έγραψε: «Γιατί δεν κυνηγούν εκείνη τη γυναίκα εκεί κάτω;!! ... λυπάμαι πολύ που πρέπει να περάσεις από όλα αυτά τα πράγματα».

Η Ένμπομ διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν όταν ήταν στη φυλακή, στέλνοντας στον σεξουαλικό παραβάτη ενημερώσεις για τα διάφορα έργα της, φωτογραφίες νεαρών γυναικών από τα προγράμματά της και γενικά δείχνοντας την υποστήριξή της. «Είσαι πάντα έξω; Ουάου, σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος τώρα...;! [Πώς] νιώθεις τώρα;» έγραψε τον Ιούνιο του 2009, όταν ο Έπσταϊν είχε αποφυλακιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συχνά υπέγραφε λέγοντας ότι της έλειπε.

Σε ένα email στις αρχές του 2009, κατά τη διάρκεια της ποινής του, ρώτησε: «Σου άρεσε το "νεαρό " που σου έστειλα την περασμένη εβδομάδα;» Δεν είναι σαφές σε τι αναφέρεται. Μερικές από τις γυναίκες που γνώρισαν τον Έπσταϊν μέσω της Μπάρμπρο παρέμειναν επίσης πιστές σε αυτόν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του για σεξουαλικά αδικήματα. Σε ένα email με ημερομηνία Ιούνιος 2009, μια γυναίκα ρώτησε τον βοηθό του Γκροφ: «Πώς είναι; Έχει βγει; Άκουσα από τον Μπάρμπρο ότι του επιτρεπόταν να εργάζεται κατά καιρούς από το γραφείο του στη Φλόριντα;»

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, μια άλλη από τις γυναίκες του Ένμπομ ρώτησε αν ήταν αλήθεια ότι ο Έπσταϊν ήταν εκτός φυλακής και ζήτησε να τον επισκεφτεί. Μόλις εξέτισε την ποινή φυλάκισής του, ο Έπσταϊν επέστρεψε στη διοργάνωση συγκεντρώσεων «BBB» στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Πλούσια και με καλές διασυνδέσεις

Η Ένμπομ, 80 ετών σήμερα, δίδασκε επιχειρηματικό δίκαιο και ηθική στη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σουηδο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είχε εργαστεί στο παρελθόν στη φαρμακευτική βιομηχανία και στη Wall Street, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της όπου αναφέρει ότι έγινε «διάσημη για τα πολύτιμα δίκτυά της και τις επιτυχημένες επιχειρηματικές της δραστηριότητες».

Η Ένμπομ αναφέρει επίσης στην ιστοσελίδα της ότι έχει «πάθος με την υποστήριξη των γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία», καθώς διαπίστωσε ότι ήταν η μόνη γυναίκα σε διοικητικά συμβούλια όπου κυριαρχούν οι άνδρες.

Τα email της καταδεικνύουν αυτό που φαίνεται να είναι μια συναλλακτική σχέση μεταξύ της ίδιας του Έπσταϊν και των «BBB» της: Αυτός στέλνει χρήματα, εκείνη του προτείνει γυναίκες για να συναντήσει. «Εδώ είναι το κορίτσι μου, γλυκό, λαμπερό [διαγραφή]», έγραψε τον Απρίλιο του 2014. «Έχεις καλό ένστικτο, [ διαγραφή] είναι όπως διαφημίζεται — τέλεια», έγραψε ο Έπσταϊν τον Ιούλιο.

Σε ένα email του Αυγούστου 2012, ο Έπσταϊν ρώτησε «ποια είναι η φετινή σου σύζυγος;» Η Μπάρμπρο απάντησε με μια φωτογραφία που συνημμένη έλεγε: «Αυτή είναι η ιδανική!» Πολλές από αυτές τις γυναίκες προέρχονταν από το καλύτερο και λαμπρότερο πρόγραμμά της, το οποίο είχε σχεδιαστεί «για την προώθηση μελλοντικών γυναικών ηγετών μέσω καθοδήγησης και διεπιστημονικής ανταλλαγής ιδεών».

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι η Σουηδή επιχειρηματίας είχε ζητήσει από τον Έπσταϊν να ενεργήσει ως εγγυητής για το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη (κάτι που εκείνος αρνήθηκε), ενώ ζητούσε βοήθεια για την εύρεση ενός «σκληρού δικηγόρου στη Νέα Υόρκη που θα με βοηθήσει να λάβω αποζημίωση για μια συμφωνία που έκανα για μια αμερικανική και σουηδική εταιρεία. Η συμφωνία έκλεισε σήμερα στη Σουηδία».

Πρόσθεσε ότι οι «συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης» στη Νέα Υόρκη αφορούσαν γυναίκες που ζούσαν ήδη εκεί και ότι οι συμμετέχουσες ήταν «καταξιωμένες επαγγελματίες, όχι νεαρές φοιτήτριες». Η Οικονομική Σχολή της Στοκχόλμης διέκοψε τους δεσμούς της με την Ένμπομ το 2015, όταν ενημερώθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η σχολή της ήταν αποδέκτης δωρεών από τον Έπσταϊν.

Η Ένμπομ τάχθηκε υπέρ του Έπσταϊν σχετικά με το θέμα της σχολής. Σε μεταγενέστερο email προς αυτόν, έγραψε: «Σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε άλλη μια ευκαιρία στο BBB!!» σε απάντηση στη μεταφορά περισσότερων χρημάτων. Κατηγόρησε τον κοσμήτορα του σχολείου ως «ηλίθιο» επειδή απέρριψε το πρόγραμμα BBB.

