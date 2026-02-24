Έπσταϊν: Ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του - Η στιγμή που φεύγει από το τμήμα

Η στιγμή που ο Πίτερ Μάντελσον φεύγει από το αστυνομικό τμήμα

Snapshot Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε υπόθεση που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και η έρευνα συνεχίζεται για την αποστολή εμπιστευτικών εγγράφων στον Έπσταϊν κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως υπουργός και πρεσβευτής.

Η σύλληψη συνδέεται με κατηγορίες παρόμοιες με αυτές κατά του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος επίσης ερευνάται για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρεσβευτή τον Σεπτέμβριο μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και αποχώρησε από τη Βουλή των Λόρδων λόγω νέων αποκαλύψεων.

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για υπόθεση που σχετίζεται με τις επαφές του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Ο 72χρονος πρώην υπουργός των Εργατικών, λόρδος και πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ συνελήφθη την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για «παράβαση καθήκοντος» στο πλαίσιο έρευνας για αποστολή εμπιστευτικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπσταϊν, την περίοδο που βρισκόταν στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, ο 72χρονος συνελήφθη σε διεύθυνση στο Κάμντεν, ενώ είχαν προηγηθεί έρευνες σε δύο κατοικίες στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε απλώς τη σύλληψη «άνδρα ηλικίας 72 ετών» για «παράβαση καθήκοντος» χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον, επισημαίνοντας ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας.

Ο Μάντελσον εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία του στο βόρειο Λονδίνο, ενώ η έρευνα σε βάρος του συνεχίζεται.

Η εμπλοκή με τον Έπσταϊν και η έρευνα

Η σύλληψή του συνδέεται με την ίδια κατηγορία για «παράβαση καθήκοντος» με την οποία είχε συλληφθεί μία εβδομάδα νωρίτερα ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, σε ξεχωριστή υπόθεση που σχετίζεται επίσης με τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Ο Άντριου είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από περίπου 12 ώρες κράτησης, με την έρευνα και σε εκείνη την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το όνομα του Μάντελσον είχε συνδεθεί με το σκάνδαλο Έπσταϊν από νωρίς. Ο 72χρονος απομακρύνθηκε από τη θέση του πρεσβευτή τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται στοιχεία για το εύρος της σχέσης που διατηρούσε με τον χρηματιστή.

Ο Πίτερ Μάντελσον εξερχόμενος από το σπίτι του στο Wiltshire, στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Ben Birchall/PA μέσω AP

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε επίσημη ποινική έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε στις αρχές τις επικοινωνίες που φέρεται να είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που εξετάζονται, ο Μάντελσον φέρεται να παρείχε σε βάθος περίπου 15 ετών ευαίσθητες και δυνητικά κρίσιμες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν, την περίοδο που υπηρετούσε ως υπουργός και ανώτερο στέλεχος κυβερνήσεων των Εργατικών. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Φωτ. Αρχείου - Ο Πίτερ Μάντελσον και ο Κιρ Στάρμερ στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Carl Court/Pool Photo μέσω AP

Ποιος είναι ο Πίτερ Μάντελσον

Ο Πίτερ Μάντελσον άρχισε να εργάζεται για το Εργατικό Κόμμα τη δεκαετία του 1980 και υπήρξε σημαντική προσωπικότητα του κόμματος για δεκαετίες.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο κίνημα του Νέου Εργατικού Κόμματος και στη συντριπτική εκλογική νίκη του Τόνι Μπλερ το 1997.

Ο Κιρ Στάρμερ τον διόρισε πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2024.

Πριν από τον διορισμό αυτό, ήταν γνωστό ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακούει τον πρεσβευτή της Βρετανίας στον Πίτερ Μάντελσον, δεξιά, να κάνει παρατηρήσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025, στην Ουάσιγκτον AP/Evan Vucci

Ο λόρδος απολύθηκε από τη θέση του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι είχαν προκύψει νέες πληροφορίες σχετικά με το βάθος αυτής της σχέσης.

Παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων μετά την αποκάλυψη εγγράφων σχετικά με τον Έπσταϊν στις ΗΠΑ, τα οποία έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις του με αυτόν.

