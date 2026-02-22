Ο άνθρωπος που προσπάθησε να «καθαρίσει» τον Έπσταϊν -Η αυτοκτονία που αποκαλύφθηκε επτά χρόνια μετά

Ο φάκελος Επστάιν συνεχίζει να κρύβει μυστικά. Μετά την ανακάλυψη εκατοντάδων επαναλαμβανόμενων αναφορών στον πρώην υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ, τον διπλωμάτη Fabrice Aidan, τον μαέστρο Frédéric Chaslin και τον πιανίστα Simon Ghraichy, ένας νέος άνθρωπος έχει προστεθεί σε μια φαινομενικά ατελείωτη λίστα: ο Al Seckel.

Αυτός ο Αμερικανός, που γεννήθηκε το 1958 στη Νέα Υόρκη και πέθανε στο Σεν-Σιρκ-Λαποπί, ένα από τα «ομορφότερα χωριά της Γαλλίας», εμφανίζεται περισσότερες από χίλιες φορές στα περίπου τρία εκατομμύρια email που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως σημείωσε η Le Figaro. Σύμφωνα με τις έρευνες της γαλλικής εφημερίδας, του είχε ανατεθεί μια τεράστια επιχείρηση «εκκαθάρισης» του Διαδικτύου με στόχο την εξάλειψη της φήμης του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εμπορία ανηλίκων.

Σε συνδυασμό με την Ιζαμπέλ Μάξγουελ

Μια αποστολή ύψιστης σημασίας για τον Αμερικανό χρηματοδότη, ο οποίος έφερνε τακτικά πολλά νεαρά κορίτσια στο ιδιωτικό του νησί, το Little Saint James, για να τα κακοποιήσει σεξουαλικά. Ένα email που ανακάλυψε η Le Figaro την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο χρηματοδότης είχε εκφράσει την έκπληξή του στον Γάλλο μαέστρο Φρεντερίκ Σασλέν για το γεγονός ότι μια «νεαρή βοηθός» που «έμοιαζε» με την Εμανουέλ Σενιέ είχε αρνηθεί μια συνάντηση μαζί του την τελευταία στιγμή.

«Τι πραγματικά συνέβη με αυτήν; Στην Google;» ρώτησε ο Έπσταϊν, πιθανώς αναφερόμενος στα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν στη μηχανή αναζήτησης όταν πληκτρολογήθηκε το όνομά του. Και ο Τσάσλιν απάντησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013: «Είναι πιθανό... Μου έκανε ερωτήσεις που δεν μπορούσα να απαντήσω, αλλά δεν την γνωρίζω πολύ καλά».

Οι πρώτες σημαντικές ανταλλαγές μεταξύ του Al, συντομογραφία του Alfred, και του Jeffrey Epstein χρονολογούνται επίσημα από το 2010. Εκείνη την εποχή, ο Seckel παρουσίαζε τον εαυτό του ως ελεύθερο στοχαστή, παθιασμένος με τις οπτικές ψευδαισθήσεις και συλλέκτη στον ελεύθερο χρόνο του. Έγραψε επίσης πολλά βιβλία με έργα καλλιτεχνών όπως ο Salvador Dalí και ο Giuseppe Arcimboldo, και έδωσε πολλά συνέδρια, μεταξύ άλλων για το TED και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Παντρεμένος τρεις φορές, μία φορά με την ηθοποιό και μοντέλο Denice D. Lewis (εμφανίστηκε στην ταινία του 1999 The End of Time με τον Arnold Schwarzenegger) - το 2007, τελικά τα βρήκε με την Isabel Maxwell, τη Γαλλίδα αδερφή της Ghislaine Maxwell, συνεργάτιδας του Jeffrey Epstein.

«Καθαρότερο» στην Google

Ο Αμερικανός χρηματοδότης, ο οποίος πολλαπλασιάζει τις επαφές του στον κόσμο της τεχνολογίας και της επιστήμης χάρη στις γενναιόδωρες δωρεές του, διορίζει απροσδόκητα τον Al Seckel ως διαχειριστή διαδικτυακής φήμης του, με καθήκον τη βελτίωση της εικόνας του «φιλάνθρωπου». Ήδη από τον Οκτώβριο του 2010, ο Seckel διαβεβαίωσε τον χρηματοδότη σε ένα email ότι θα μπορούσε να αφαιρέσει «όλες τις ανοησίες» που εμφανίζονται στη σελίδα Google του παιδεραστή χειραγωγώντας τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) και βασιζόμενος σε μια «ομάδα (συντακτών) στις Φιλιππίνες» ικανή να «υφαίνει συνδέσμους προς ψευδο-ιστότοπους» που επαινούν τον Jeffrey Epstein. Εκείνη την εποχή, οι Φιλιππίνες ήταν γνωστές για την παροχή μιας ομάδας συντακτών χαμηλού κόστους που ορισμένοι ιστότοποι μπορούσαν να προσλάβουν ως ελεύθερους επαγγελματίες για να δημιουργήσουν περιεχόμενο βελτιστοποιημένο για SEO.

Μεταξύ αυτών των ψεύτικων ιστότοπων ήταν το JeffreyEpsteinScience.com (το οποίο τώρα έχει καταληφθεί από χρήστες του Διαδικτύου) και το JeffreyEpsteinSports.com (το οποίο εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο). Στόχος; Να κατακλύσει την πρώτη σελίδα της Google με περιεχόμενο που επαινεί τον παιδόφιλο, πνίγοντας έτσι τα πιο τοξικά αποτελέσματα. Σε άλλα email, ο Seckel περιέγραψε διάφορες μεθόδους, όπως η εκμετάλλευση ομώνυμου περιεχομένου για την «προώθηση των άλλων Jeffrey Epstein του κόσμου» και τη λιγότερη αποκάλυψη του εγκληματικού παρελθόντος του χρηματοδότη, καθώς και η χειραγώγηση της Wikipedia. Σε ένα email του Δεκεμβρίου 2010, συνεχάρη τον εαυτό του για μια «σημαντική νίκη» μετά το «χάκερ» της σελίδας του Epstein στη Wikipedia, αντικαθιστώντας τη φωτογραφία του με μια πολύ πιο κολακευτική. Σύμφωνα με το The Verge, όντως έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες αντικατάστασης της λέξης «girls» με «escort-girl» στη σελίδα του Epstein, πριν ακυρωθούν από άλλους συντάκτες.

«Μακάρι να μπορούσα να χρησιμοποιήσω όλη μου τη δημιουργικότητα και τις δυνάμεις για να εξαφανίσω τα πάντα αμέσως, αλλά δεν μπορώ. Ωστόσο, δεν είναι μια απελπιστική περίπτωση», προειδοποίησε ο Seckel σε ένα email. Και για έναν συγκεκριμένο λόγο: εκτός από την εργασία του, ζήτησε 10.000 δολάρια σε μεταφορές από τον Epstein «στον λογαριασμό της Isabel (Maxwell),» της συντρόφου του. Παραπονούμενος για τις καθυστερήσεις μεταξύ των μεταφορών και την έλλειψη απάντησης του Έπσταϊν, ο Seckel τον πίεζε τακτικά, επαναλαμβάνοντας επανειλημμένα ότι «οι ομάδες του δούλευαν μέρα νύχτα».

Σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών

Αλλά στις 11 Δεκεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν παραπονέθηκε σε ένα email: «Η σελίδα μου στο Google δεν λειτουργεί. Τον Σεπτέμβριο, μου είπατε ότι θα χρειαστούν περίπου 20.000 δολάρια για να την καθαρίσω μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Μετά άλλα 10.000 δολάρια, και άλλα 10.000 δολάρια. (...) Δεν έχω λάβει ακόμα την πλήρη ανάλυση των πληρωμών. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι». Δύο ημέρες νωρίτερα, είχε ήδη προειδοποιήσει: «Ας προχωρήσουμε... Δεν μπορώ να μείνω στο έλεος μιας επιχείρησης που αποτυγχάνει λόγω έλλειψης 25.000 δολαρίων. Θα βρω κάποιον άλλο...».

Ο Σέκελ αντιτείνει ότι η δουλειά ήταν «πολύ δυσκολότερη» από ό,τι «αρχικά αναμενόταν». «Έχεις μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να σε βλάψουν, ακόμα και τώρα». Προσθέτει, δηκτικά: «Έχω κυριολεκτικά αφιερώσει τέσσερις μήνες αδιάκοπης δουλειάς, δημιουργικότητας και του προσωπικού μου πολιτικού κεφαλαίου για να σε φτάσω σε αυτό το σημείο, κάτι που σου έχει δώσει όχι μόνο χρόνο αλλά και αμέτρητα δολάρια, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να αγοράσεις εύκολα. Προσπαθούσαμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά σου (...) Δεν είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Απλώς νόμιζα ότι θα μπορούσε να σε βοηθήσει. ΠΟΤΕ δεν επρόκειτο για εκβιασμό χρημάτων από εσένα».

Τις επόμενες ημέρες, ο Seckel έστειλε περίπου δώδεκα email δικαιολογώντας τις ενέργειές του, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων οθόνης από τη σελίδα του Jeffrey Epstein στην Google. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι «το άρθρο του Daily Beast έχει εξαφανιστεί» και ότι «τα άλλα, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής Huffington Post, αφαιρούνται». Το άρθρο, που δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουλίου 2010, με τίτλο «Ο Jeffrey Epstein, καταδικασμένος παιδεραστής και πρώην μεγιστάνας των hedge funds, είναι πλέον ελεύθερος άνθρωπος», εξακολουθεί να είναι διαδικτυακό.

Στις 15 Δεκεμβρίου, ο Seckel ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι «τα bot έχουν καθαρίσει». «Μόνο ένα αρνητικό άρθρο παραμένει στην πρώτη σελίδα της Google, αυτό της Huffington Post. (...) Η Huffington Post είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθεί επειδή είναι πολύ ισχυρή, έχει εκατομμύρια συνδέσμους και δημοσιεύει σημαντικό όγκο πρωτότυπου και αδημοσίευτου περιεχομένου κάθε μέρα χάρη σε συνεισφορές εξωτερικών αναγνωστών». Τόνισε, ωστόσο, ότι κατάφερε να «το μετακινήσει προς τα κάτω στη σελίδα» και να εξαλείψει τις «επιβλαβείς προτάσεις αναζήτησης που εμφανίζονταν αυτόματα όταν πληκτρολογούσατε το όνομά σας». «Οι τίτλοι δεν αναφέρουν ούτε έναν καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη ούτε έναν παιδεραστή. Αντίθετα, μιλούν για το φιλανθρωπικό (σας) έργο, το Ίδρυμα Epstein, την (σας) προώθηση επιστημόνων», ανέφερε ο Seckel.

Αυτά τα αποτελέσματα πιθανότατα δεν έπεισαν τον Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή είχε ήδη γνωρίσει τον Τάιλερ Σίαρς, έναν ειδικό στις διαδικτυακές αναζητήσεις, το 2013. Τους επόμενους μήνες, του πλήρωσε τουλάχιστον 50.000 δολάρια για να προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα του, η οποία είχε πληγεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό, ωστόσο, δεν σηματοδότησε το τέλος της σχέσης του Seckel με τον Epstein, καθώς ο συλλέκτης οργάνωσε ένα συνέδριο με ερευνητές στο ιδιωτικό νησί Little Saint James στις αρχές Ιανουαρίου 2011. Το 2012, ο Seckel ειδοποίησε τον χρηματοδότη για ένα «εμπιστευτικό» ζήτημα, καταγγέλλοντας έναν «μικρό βιβλιοπώλη στο Κλίβελαντ του Οχάιο» που «τον δυσφημεί εδώ και 25 χρόνια» . «Εάν αυτό το άτομο, ή οποιοσδήποτε από τους μεσάζοντές του, σας έχει μεταφέρει την παραμικρή δυσφημιστική πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλώ ενημερώστε με αμέσως, καθώς κινούμαστε εναντίον του κατά αστικών και ποινικών αγωγών», απαίτησε.

Διαβόητος απατεώνας

Οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο έγιναν λιγότερο συχνές με την πάροδο των ετών. Ακούμε όλο και λιγότερο για τον Al Seckel, ο οποίος μετακόμισε στη Γαλλία με την αδερφή της Ghislaine Maxwell, Isabel. Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι ζούσε σε ένα κάστρο κοντά στο La Roque-Gageac, στην Dordogne.

Το 2015, μια έρευνα για τον Seckel από το περιοδικό Tablet αποκάλυψε ότι ήταν στην πραγματικότητα ένας απατεώνας που είχε γίνει κοσμικός στις Ηνωμένες Πολιτείες συναναστρεφόμενος με «καθηγητές και φοιτητές του Caltech, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Καλιφόρνια, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας,» χωρίς καν να είναι μέλος, και διεξάγοντας απάτες εναντίον πολλών ανθρώπων.

Ένας από αυτούς, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, υπέβαλε αγωγή αφού του δάνεισε 75.000 δολάρια, τα οποία δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. «Η βάση δεδομένων του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες καταγράφει περισσότερες από 25 υποθέσεις που αφορούν τον Al Seckel ή τις εταιρείες του, ως ενάγοντα ή εναγόμενο, από το 1992 έως σήμερα. Αυτές οι υποθέσεις αφορούν μικρές διαφορές, παραβίαση σύμβασης, απάτη σε συμβάσεις, καταγγελίες μισθώσεων...» αναφέρει το Tablet.

Η αυτοκτονία του αποκαλύφθηκε επτά χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο Αλ Σέκελ, τότε πενήντα έξι ετών, βρέθηκε νεκρός την 1η Ιουλίου 2015, στο Σεν-Σιρκ-Λαποπί, στο διαμέρισμα Λοτ, στους πρόποδες ενός γκρεμού ύψους 30 μέτρων. Στην πραγματικότητα, είχε πεθάνει εβδομάδες νωρίτερα, αλλά το σώμα του παρέμενε άγνωστο μέχρι τότε.

«Ήταν η μυρωδιά της σήψης που τελικά οδήγησε στο σώμα», δήλωσε ο πρώην αντιδήμαρχος Ρολάν Γκαρό στην Daily Mail το 2022. «Μόνο τα ρούχα του τον συγκρατούσαν όταν τον έβαλαν στο φορείο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η αστυνομία κατάφερε να τον αναγνωρίσει χάρη στο DNA. Του έλειπε ένα χέρι και ένα πόδι, πιθανότατα καταβροχθισμένα από αγριόχοιρους ή αλεπούδες, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες υπονόησαν στη βρετανική εφημερίδα ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις... επτά χρόνια μετά τα γεγονότα.

Αυτός ο θάνατος έρχεται να προστεθεί στη σειρά βίαιων θανάτων που έχουν πλήξει την παρέα της Ghislaine Maxwell. Ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Robert Maxwell, πατέρας της Ghislaine, βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα το 1991 σε ηλικία 68 ετών, αφού εξαφανίστηκε από το γιοτ του στα ανοικτά των ακτών των Καναρίων Νήσων. Ο Jean-Luc Brunel, πρώην ατζέντης μοντέλων που κατηγορήθηκε ότι ήταν ένας από τους στρατολόγους του Jeffrey Epstein, αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο του 2022 στις φυλακές Santé του Παρισιού. Ο Jeffrey Epstein, 66 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, ενώ περίμενε δίκη για σωματεμπορία.

Σε επικοινωνία με την Le Figaro, η εισαγγελία του Παρισιού, η οποία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είχε διορίσει δικαστές για να διερευνήσουν «οποιαδήποτε εγκλήματα σχετίζονται με Γάλλους πολίτες», απάντησε λακωνικά: «Εάν αυτό το άτομο έχει αποβιώσει, η ποινική δίωξη εναντίον του παύει». Μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, δεν ήταν σαφές εάν ο Al Seckel είχε γαλλική υπηκοότητα.

Πηγή: Le Figaro-Lena/Κορυφαία Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εφημερίδων

