Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Ο ένας νεκρός, ο άλλος πρώην πρίγκιπας

Η πρόσφατη σύλληψη, έστω και προσωρινή, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν ήταν το αποκορύφωμα μιας φρικτής ιστορίας που διήρκεσε περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Μία «φιλία» καταστροφική και άπληστη, που κατέληξε με τον έναν καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα και νεκρό από αυτοκτονία μέσα στη φυλακή και τον άλλον ντροπιασμένο και «απογυμνωμένο» από όλους τους βασιλικούς τίτλους του.

Ο τρόμος στο βλέμμα του Άντριου κατά την απελευθέρωσή του από τις αρχές την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου AP

Μία χαρτογράφηση αυτής της «φιλίας» επιχειρεί η Daily Mail με τις ημερομηνίες ορόσημο.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Η γνωριμία (Φεβρουάριος 1999)

Ο Άντριου παρασύρεται στη βρώμικη τροχιά του Τζέφρεϊ Έπσταϊν από την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, μια παλιά φίλη της Γκισλέιν Μάξγουελ.

To πότε ακριβώς έγινε αυτή η συνάντηση δεν είναι γνωστό, αλλά μέχρι τον Φεβρουάριο του 1999, έχει αρκετά στενές σχέσεις ώστε να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν για να επισκεφθεί το Little St James, στην Καραϊβική που αργότερα ονομάστηκε «Paedo Island».

Η ζωή του πρίγκιπα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι: η καριέρα του στο Ναυτικό φτάνει στο τέλος της και ο γάμος του κατέληξε σε διαζύγιο τρία χρόνια νωρίτερα. Απολαμβάνει ακόμα όμως στα 39 του, το παρατσούκλι «Randy Andy».

ο Prince Andrew and Sarah Chris Jackson

Στη συνέχεια, ο Άντριου ανταποδίδει τη φιλοξενία του Έπσταϊν προσκαλώντας τον στο Μπάλμοραλ. Φτάνει τον Ιούλιο του 1999 με μια συνοδεία νεαρών γυναικών.

Το επόμενο καλοκαίρι, ο Έπσταϊν παρευρίσκεται σε ένα βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ και εκείνο το φθινόπωρο επισκέπτεται το Σάντριγχαμ για αυτό που ο πρίγκιπας αργότερα αποκαλεί «ένα τυπικό Σαββατοκύριακο γυρισμάτων».

Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, το δίδυμο κατευθύνεται κάπου πιο εξωτικά: στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, όπου ο Άντριου φωτογραφίζεται σε ένα καταμαράν περιτριγυρισμένος από μια σειρά γυμνόστηθων νεαρών γυναικών.

Ο Άντριου αναλαμβάνει Εμπορικός Απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου (Ιούλιος 2001),ένας διορισμός που φέρει το έντονο αποτύπωμα του Έπσταϊν. Μια δουλειά που αποκτά χάρη στο έντονο λόμπι του κοινού τους φίλου Πίτερ Μάντελσον (και παρά τις επιφυλάξεις του αδελφού του πρίγκιπα Κάρολου - τότε).

Ο Έπσταϊν συνεχίζει να φιλοξενεί τη βασιλική οικογένεια στα σπίτια του τόσο στο Μανχάταν όσο και στο Παλμ Μπιτς, όπου μαρτυρία ενός εργαζόμενου υποστηρίζει ότι ο Άντριου απολάμβανε «γυμνά πάρτι στην πισίνα» και τακτικά μασάζ από γυναίκες υπαλλήλους.

Από αριστερά προς δεξιά: Η πριγκίπισσα Ευγενία, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

Ο Έπσταϊν κατηγορείται για πρώτη φορά (Μάρτιος 2005)

Τον Μάρτιο του 2005, ένα 14χρονο κορίτσι η «SG» μπαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ισχυρίζεται ότι παρασύρθηκε σε μια τοπική έπαυλη από μια φίλη, τη Haley, η οποία είπε ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν εκατοντάδες δολάρια δουλεύοντας για τον πλούσιο κάτοικο της, «Jeff».

Υπήρχε, ωστόσο, μια παγίδα: η δουλειά, για την οποία το αφεντικό πλήρωσε 300 δολάρια, απαιτούσε να γδύνεται και να κάνει εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις.

Ακολουθεί έφοδος στην έπαυλη του Έπσταϊν. Μέσα σε λίγους μήνες, οι ντετέκτιβ εντόπισαν δεκάδες άλλα πιθανά θύματα.

Ο Έπσταϊν συλλαμβάνεται το 2006 και η αστυνομία καταθέτει κατηγορητήριο 52 σελίδων κατηγορώντας τον φίλο του Άντριου ότι διευθύνει ένα τεράστιο κύκλωμα σωματεμπορίας, με τουλάχιστον 36 κατονομαζόμενα θύματα.

Προσλαμβάνει ομάδα δικηγόρων και το 2008, η δίωξη διακόπτεται απότομα αφού διαπραγματεύονται μια έκτακτη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους όρους του, ο Έπσταϊν συμφωνεί να δηλώσει ένοχος για δύο μικρές κατηγορίες πορνείας.

Απαιτείται επίσης να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης και να πληρώσει αποζημίωση. Πρέπει να εκτίσει μόλις 13 μήνες σε φυλακή του Παλμ Μπιτς και του επιτρέπεται να φύγει από τις εγκαταστάσεις για 12 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, για να συνεχίσει να διευθύνει την επενδυτική του εταιρεία.

AP

Ο Andrew φέρεται να προωθεί μυστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Οκτώβριος 2010)

Η καταδίκη του Έπσταϊν κάνει πάταγο. Ωστόσο, τόσο ο Άντριου όσο και η πρώην σύζυγός του επιλέγουν να συνεχίσουν τη στενή τους φιλία με τον πιστοποιημένο πια δράστη σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πράγματι, τον Ιούλιο του 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά το τέλος της ποινής του, η Φέργκιουσον τον επισκέπτεται στο Μαϊάμι, φέρνοντας μαζί της τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Στο διάστημα αυτό, ο Άντριου διατηρεί τακτική επικοινωνία μαζί του μέσω email. Τον Οκτώβριο του 2010, αποφασίζει να στείλει στον Έπσταϊν λεπτομέρειες για τα επίσημα επερχόμενα ταξίδια του ως Βρετανός εμπορικός απεσταλμένος στη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, το Σενζέν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, όπου θα συνοδεύεται από τον Γερμανό επιχειρηματία Ντέιβιντ Στερν, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Έπσταϊν.

Μετά το ταξίδι, στις 30 Νοεμβρίου, φέρεται να στέλνει στον Έπσταϊν επίσημες αναφορές για αυτές τις επισκέψεις, μόλις πέντε λεπτά μετά την παραλαβή τους.

Και την παραμονή των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς, φέρεται να στέλνει email στον Έπσταϊν μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και την ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ του Αφγανιστάν, η οποία επιβλέπεται από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις και χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου.

O Έπσταϊν με την Μάξγουελ Associated Press

Οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν πρέπει να μοιράζονται τέτοια μηνύματα.

Περίπου 16 χρόνια αργότερα, αυτά τα προωθημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – που περιέχονται στα πρόσφατα αρχεία Έπσταϊ – θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Άντριου για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Επίσκεψη στο «Paedo Mansion» (Δεκέμβριος 2010)

Η σχέση του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποδεικνύεται αμοιβαία κερδοφόρα.

Από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός απολαμβάνει τη λάμψη της φιλίας του με έναν Βρετανό βασιλιά. Από την άλλη, ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του συνεχίζουν να απολαμβάνουν φιλοξενία και οικονομική υποστήριξη από τον παιδεραστή.

Τον Δεκέμβριο του 2010, ο πρίγκιπας ζητά ένα δώρο 15.000 λιρών από τον Έπσταϊν για τον Τζόνι Ο' Σάλιβαν, τον πρώην προσωπικό βοηθό της Φέργκι, ο οποίος διεκδικεί 78.000 λίρες σε απλήρωτους μισθούς.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε βγαίνει δημόσια (Φεβρουάριος 2011)

Η Τζιούφρε αναφέρει το πώς, ως προβληματική 16χρονη που εργαζόταν ως συνοδός σπα 9 δολαρίων την ώρα, προσλήφθηκε από την Γκισλέιν Μάξγουελ για να εργαστεί ως «σκλάβα του σεξ» εξυπηρετώντας τον Έπσταϊν και διάφορους μεσήλικες φίλους, «συμπεριλαμβανομένων των βασιλιάδων».

Η Τζιούφρε ισχυρίζεται ότι είχε τρεις συναντήσεις με τον Άντριου. Η πρώτη ήταν στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2001, όταν ήταν 17 ετών. Το δεύτερο στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη αργότερα εκείνο το έτος.

Η τρίτη, αφού είχε κλείσει τα 18, στο νησί του Έπσταϊν.

H φωτογραφία ενθύμιο της πρώτης συνάντησης έγινε διάσημη παγκοσμίως.

Δείχνει τον Άντριου, με το χέρι του γύρω από τη μέση της Τζιούφρε, καθώς η Γκισλέιν Μάξγουελ χαμογελά στο βάθος.

Οι αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Άντριου σε παραίτηση από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου, τον Ιούλιο, υπό το βάρος της αυξανόμενης δημόσιας οργής και των διπλών πιέσεων από κυβέρνηση και παλάτι.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Τζιούφρε μηνύει τη Μάξγουελ (Απρίλιος 2014)

Ο Άντριου αρνείται να σταματήσει τη φιλία του με τη Μάξγουελ και το 2013 παρευρίσκεται στο πάρτι γενεθλίων της στο ξενοδοχείο The Dorchester στο Λονδίνο.

Σύντομα θα αποδειχθεί ότι είναι μια ακόμη γκάφα δημοσίων σχέσεων.

Τον Απρίλιο του 2014, η Daily Mail αποκαλύπτει ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Τζιούφρε έχουν καταθέσει δικαστικά έγγραφα στη Φλόριντα, τα οποία, για πρώτη φορά, κατηγόρησαν τη Μάξγουελ ότι ενορχήστρωσε την κακοποίηση του Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν συλλαμβάνεται (Ιούλιος 2019)

Σε αυτό το σκίτσο του δικαστικού ζωγράφου, ο κατηγορούμενος Jeffrey Epstein, αριστερά, ακούει την κατήγορο Annie Farmer, δεύτερη από δεξιά, να μιλάει κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την αποφυλάκιση με εγγύηση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 στη Νέα Υόρκη. Η Farmer λέει ότι ήταν 16 ετών όταν «είχε την ατυχία» να συναντήσει τον Epstein και αργότερα πήγε να περάσει χρόνο μαζί του στο Νέο Μεξικό. Η κατηγορούσα Courtney Wild, δεξιά, είπε στην ακροαματική διαδικασία ότι κακοποιήθηκε από τον πλούσιο χρηματοδότη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ξεκινώντας από την ηλικία των 14 ετών. Οι δικηγόροι του Epstein θέλουν να αφεθεί ελεύθερος με κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι του στο Μανχάταν, ενώ περιμένει τη δίκη Elizabeth Williams via AP/Aρχείου

Τον Ιούλιο του 2019, ο Έπσταϊν συλλαμβάνεται καθώς κατεβαίνει από το ιδιωτικό του τζετ στο Νιου Τζέρσεϊ, επιστρέφοντας από τη Γαλλία

Στη συνέχεια, το FBI κάνει έφοδο στο αρχοντικό του στο Μανχάταν, κατάσχοντας δεκάδες υπολογιστές και άλλες συσκευές.

Τα έγγραφα που αποκτήθηκαν από αυτές τις έρευνες θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με πιο πρόσφατα, τα περίπου τρία εκατομμύρια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωτογραφιών που είναι τώρα γνωστά ως «Αρχεία Έπσταϊν».

Μέρες αργότερα, ο φίλος του Άντριου κατηγορείται για σεξουαλική εμπορία. Αλλά δεν θα δικαστεί ποτέ.

Στις 10 Αυγούστου 2019, ο Έπσταϊν βρίσκεται νεκρός στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, σε αυτό που αργότερα χαρακτηρίστηκε ως «αυτοκτονία με απαγχονισμό», αλλά με πολλά σκοτεινά σημεία.

Το κελί του Έπσταϊν μετά τον θάνατο του Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Συνέντευξη «ναυάγιο» (Νοέμβριος 2019)

Με την κριτική να αυξάνεται, ο Άντριου αποφασίζει να περάσει στην επίθεση μέσω μιας συνέντευξης στο BBC Newsnight τον Νοέμβριο του 2019. Αποδεικνύεται μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές δημοσίων σχέσεων της σύγχρονης εποχής.

Οι επανειλημμένες αρνήσεις του Άντριου εξοργίζουν την Τζιούφρε, η οποία, στα τέλη του 2021, καταθέτει πολιτική αγωγή στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση και βιασμό πρώτου και τρίτου βαθμού.

Οι δικηγόροι του πρίγκιπα απαντούν επιδιώκοντας να το απορρίψουν, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς «αβάσιμους», τη ρητορική της «μακάβρια» και τον στόχο της τίποτα περισσότερο από μια «ημέρα πληρωμής».

Η ομάδα του υποστηρίζει ότι η Τζιούφρε παραιτήθηκε προηγουμένως από το δικαίωμα να μηνύσει τον Άντριου διαπραγματευόμενη έναν διακανονισμό 500.000 δολαρίων με τον Έπσταϊν το 2008.

Ωστόσο, ο δικαστής βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και στα μέσα Ιανουαρίου αποφασίζει ότι η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη δίκη.

Μια μέρα αργότερα, η βασίλισσα Ελισάβετ, ανησυχώντας ότι η υπόθεση θα επισκιάσει το επικείμενο Πλατινένιο Ιωβηλαίο της, αφαιρεί από τον Άντριου τους εναπομείναντες στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες του.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026 AP

Ένα μήνα αργότερα, με την ταπείνωση μιας κατάθεσης να πλησιάζει, ο Άντριου συμφωνεί να συμβιβαστεί εξωδικαστικά με την Τζιούφρε για ένα εμπιστευτικό ποσό, που πιστεύεται ότι είναι περίπου 12 εκατομμύρια λίρες.

Η συμφωνία εμποδίζει τον Άντριου να «επαναλάβει ακόμη και τον ισχυρισμό του ότι δεν θυμόταν να τη συνάντησε».

Τα ψέματα του Andrew αποκαλύφθηκαν (Οκτώβριος 2025)

Μετά τη δημοσίευση των email του Έπσταϊν τον Οκτώβριο του 2025, ο βασιλιάς Κάρολος αποφασίζει να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα τον βασιλικό του τίτλο και να τον διώξει από το σπίτι του, το Royal Lodge.

Τρεις μήνες αργότερα, τα «Αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν ότι η πραγματική έκταση της σχέσης του Άντριου με τον Έπσταϊν, ήταν πολύ πιο στενή από ό,τι είχε ισχυριστεί προηγουμένως, αποδεικνύοντας επίσης ότι αρκετά από τα όσα ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του στο Newsnight, ήταν είτε παραπλανητικά είτε εντελώς ψευδή.

Ο Άντριου αντιμετωπίζει τώρα τη δυσάρεστη προοπτική να πρέπει να λογοδοτήσει στο δικαστήριο, κάτι που αν συμβεί μπορεί να του στοιχίσει και την ελευθερία του.

