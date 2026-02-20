Άντριου: Τι ψάχνει η αστυνομία στα βασιλικά ακίνητα - «Βουνό» οι καταγγελίες για σεξουαλικά εγλήματα

Το σήμα δόθηκε με τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπαντεν - Ουίνδσορ, την Πέμπτη, και η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες σε ακίνητα, ιδιοκτησίας της βασιλικής οικογένειας, παρά το γεγονός ότι ο πρώην πρίγκιπας έχει εκδιωχθεί από τις επίσημες κατοικίες.

Ο πρώην δούκας της Υόρκης κρατήθηκε για σχεδόν 12 ώρες ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα μετά από έφοδο στο σπίτι του στο Σάντριγχαμ, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. H εικόνα του έντρομου Άντριου λίγο αφότου αφέθηκε ελεύθερος έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ερευνάται η συμπεριφορά ως εμπορικού απεσταλμένου για το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αρχεία Έπσταϊν υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχει μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον παιδεραστή κολλητό του, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για τις επίσημες επισκέψεις του και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία Έπσταϊν ο Άντριου βρίσκεται στο ραντάρ των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του FBI, εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

Έρευνες στα σπίτια του

Το πρωί της Παρασκευής, οι έρευνες συνεχίστηκαν τόσο στο σπίτι του στο Sandringham, όσο και στην πρώην κατοικίας του, στο Royal Lodge του Ουίνδσορ.

Κορυφαίοι δικηγόροι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποκλείουν διεύρυνση της έρευνας για τυχόν σεξουαλικά αδικήματα, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τους ελέγχους, καθώς οι αρχές έχουν πλέον πρόσβαση στις συσκευές του.

Δημοσιογράφοι περιμένουν στην είσοδο του βασιλικού κτήματος Σάντρινγκχαμ στο Σάντρινγχαμ της Αγγλίας, μετά τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος. AP/Alastair Grant

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν υπέβαλε επίσης νέα στοιχεία σε τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με «κορίτσια και γυναίκες που διακινούνται», καθώς πιέζει τον Άντριου να αντιμετωπίσει μια ευρεία έρευνα.

Χρησιμοποιώντας αρχεία καταγραφής πτήσεων στα αρχεία Έπστάιν, ο Μπράουν βοήθησε να αποκαλυφθεί ότι το ιδιωτικό τζετ «Lolita Express» του Έπσταϊν, που το χρησιμοποιούσε για να φιλοξενεί όργια και κορίτσια διακίνησης, προσγειώθηκε περίπου 90 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι οι πτήσεις, πολλές από αυτές μέσω του Στάνστεντ, είναι «μακράν το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων» και προέτρεψε τη Σκότλαντ Γιαρντ να ξεκινήσει έρευνα για σεξουαλική διακίνηση για τον πρώην Δούκα της Υόρκης.

Η σύλληψη του Άντριου πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρίση στη μοναρχία εδώ και σχεδόν 400 χρόνια, με τον βασιλιά Κάρολο και αδελφό του, να προβαίνει σε μία ιστορική προσωπική δήλωση, εκφράζοντας τη «βαθύτατη ανησυχία» του για την είδηση, διαβεβαιώνοντας για την «πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία» του με την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα.

Η κατηγορία είναι ένα σπάνιο αλλά σοβαρό έγκλημα, που επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Δεν του έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες.

Ένας αστυνομικός φρουρεί την είσοδο του Wood Farm στο Sandringham Royal Estate στο Sandringham της Αγγλίας, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, μετά τη σύλληψη του Andrew Mountbatten-Windsor από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος AP/Alastair Grant

Πώς έγινε η επιχείρηση

Μετά από ημέρες σχεδιασμού κεκλεισμένων των θυρών, αξιωματικοί της αστυνομίας της κοιλάδας του Τάμεση σάρωσαν τους δρόμους του Sandringham με έξι αστυνομικά οχήματα χωρίς διακριτικά στις 8 το πρωί.

Στη στενά συντονισμένη επιχείρηση, ένα αυτοκίνητο προχώρησε στο Wood Farm - το πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φιλίππου που χρησιμοποιείται ως προσωρινή κατοικία από τον Άντριου - μέσω του κύριου δρόμου του, ενώ τα άλλα έκαναν κύκλους, εμποδίζοντας την πίσω είσοδο του ακινήτου των πέντε υπνοδωματίων.

Ταυτόχρονα, μία άλλη επιδρομή ξεκινούσε 130 μίλια δυτικά στο Royal Lodge, το πρώην σπίτι του στους χώρους του Windsor Great Park.

Η πρόσφατη αναχώρηση του Andrew από την έπαυλη ήταν τόσο γρήγορη που πολλά από τα υπάρχοντά του παραμένουν στο ακίνητο.

Αρκετοί ένστολοι αστυνομικοί φρουρούσαν τις πύλες της Βασιλικής Στοάς καθώς οι ντετέκτιβ έψαχναν την τεράστια ιδιοκτησία των 30 δωματίων για αρκετές ώρες.

Μια σταθερή ροή αστυνομικών αυτοκινήτων και φορτηγών χωρίς διακριτικά, μαζί με SUV με μαύρα παράθυρα, εθεάθησαν να εισέρχονται στους χώρους όπου η έρευνα φαινόταν συνεχιζόταν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτη.

Αστυνομικοί ασφαλίζουν το εξωτερικό του βασιλικού κτήματος Sandringham στο Sandringham της Αγγλίας, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, μετά τη σύλληψη του Andrew Mountbatten-Windsor από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος AP/Alastair Grant

Ούτε ο βασιλιάς ούτε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενημερώθηκαν εκ των προτέρων, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της αστυνομίας να δείξει ότι κανείς -ούτε καν ένας πρώην πρίγκιπας- δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Η έρευνα και τώρα η σύλληψη ενός ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας - η πρώτη από τότε που ο Κάρολος Α' αιχμαλωτίστηκε από βουλευτές το 1637 - πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου κρίση για τη μοναρχία.