Οι νομικές «περιπέτειες» της βασιλικής οικογένειας: Από τη θανατική ποινή στην επικίνδυνη οδήγηση

Η είδηση της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου, πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνσοδρ, το πρωί της Πέμπτης (19/02), ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του, μπορεί να αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές «περιπέτειες».

Από παράνομο τζόγο, παραβάσεις του ΚΟΚ και ακόμη και θανατική ποινή, αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά περιστατικά που έχουν φέρει τη βασιλική οικογένεια σε σύγκρουση με το νόμο.

Κάρολος Α΄

Η τελευταία φορά που ένα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συνελήφθη ήταν πριν από περισσότερα από 350 χρόνια. Ο Κάρολος Α' αιχμαλωτίστηκε το 1647, μετά την ήττα του στον αγγλικό εμφύλιο πόλεμο από τις δυνάμεις που υποστήριζαν το κοινοβούλιο.

Ο μονάρχης ήταν ένθερμος υποστηρικτής του θεϊκού δικαιώματος των βασιλέων και ηγήθηκε μιας τυραννικής βασιλείας, αρνούμενος να αναγνωρίσει την εξουσία του κοινοβουλίου σε θέματα διακυβέρνησης και θρησκευτικών πρακτικών στην Αγγλία και τη Σκωτία. Δικάστηκε και κρίθηκε ένοχος για εσχάτη προδοσία, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι κανένα δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία επί της θεϊκής εξουσίας του μονάρχη.

Ο βασιλιάς Κάρολος Α'.

Ο Κάρολος αποκεφαλίστηκε το 1649, ο μόνος μονάρχης που εκτελέστηκε επίσημα από το κράτος. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Περνάω από ένα φθαρτό σε ένα άφθαρτο στέμμα, όπου δεν μπορεί να υπάρχει αναταραχή, καμία αναταραχή στον κόσμο».

Εδουάρδος Ζ'

Όπως πολλοί βασιλείς, ο πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Βικτώριας είχε τη φήμη ενός «πλέιμποϊ» με ενδιαφέρον για τον τζόγο, το ποτό και τις γυναίκες, παράλληλα με τα βασιλικά του καθήκοντα.

Ενώ ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο του μπακαρά – ένα παράνομο παιχνίδι τζόγου που έλαβε χώρα στην κατοικία ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της Αγγλίας την εποχή εκείνη, το 1890. Η υπόθεση ήταν ένα κλασικό βικτοριανό μελόδραμα που εξακολουθεί να περιβάλλεται από μυστήριο. Ένας από τους παίκτες κατηγορήθηκε για απάτη και όταν διαδόθηκε η φήμη, αρνήθηκε τις κατηγορίες, κατηγορώντας τους άλλους παίκτες για συκοφαντία.

Ο βασιλιάς Εδουάρδος Ζ'.

Το ζήτημα έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο, όπου ο πρίγκιπας Εδουάρδος κατέθεσε ως μάρτυρας. Ήταν ένα εθνικό σκάνδαλο που έβλαψε τη φήμη του στο κοινό. Ήταν το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατέθεσε σε δικαστήριο πριν ο πρίγκιπας Χάρι εμφανιστεί στο ίδιο ακριβώς δικαστήριο 130 χρόνια αργότερα.

Πριγκίπισσα Άννα

Όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις της βασιλικής οικογένειας, η πριγκίπισσα Άννα «άνοιξε τον δρόμο».

Σε ηλικία 21 ετών, έλαβε γραπτή προειδοποίηση για υπερβολική ταχύτητα έως 90 μίλια/ώρα στον αυτοκινητόδρομο M1. Πέντε χρόνια αργότερα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 40 λιρών στο δικαστήριο του Άλφρετον για οδήγηση με ταχύτητα 96 μίλια/ώρα σε περιοχή με όριο ταχύτητας 70 μίλια/ώρα στο Ντέρμπισαϊρ.

Ωστόσο, η κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ Β' δεν «έμαθε το μάθημά» της και το 1990 της απαγορεύτηκε η οδήγηση για ένα μήνα, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 150 λιρών από το δικαστήριο του Stow-on-the-Wold, στο Gloucestershire, αφού παραδέχτηκε δύο παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα με την αιτιολογία ότι «είχε αργήσει σε ένα ραντεβού». Στη συνέχεια, το 2001, η Άννα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 400 λιρών, υποχρεώθηκε να πληρώσει 30 λίρες για δικαστικά έξοδα και της αφαιρέθηκαν πέντε βαθμοί από το δίπλωμα οδήγησης, επειδή παραβίασε το όριο ταχύτητας των 70 μιλίων ανά ώρα, οδηγώντας με ταχύτητα 93 μιλίων με την Bentley της. Η υπεράσπισή της ήταν ότι νόμιζε λανθασμένα ότι το περιπολικό που την ακολουθούσε ήταν βασιλική συνοδεία.

Η πριγκίπισσα Άννα τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025. Carlos Jasso/Pool via AP

Η πριγκίπισσα μάλλον βιάστηκε να έρθει ξανά σε σύγκρουση με το νόμο. Το 2002, ομολόγησε την ενοχή της για παραβάσεις του Νόμου περί Επικίνδυνων Σκύλων, αφού το τριών ετών μπουλ τεριέ της, ονόματι Dotty, δάγκωσε δύο παιδιά στο Windsor Great Park. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 λιρών για την επίθεση και της επιδικάστηκε να πληρώσει 250 λίρες ως αποζημίωση και 148 λίρες για έξοδα στο δικαστήριο του Slough.

Πρίγκιπας Φίλιππος

Φαίνεται ότι η απερίσκεπτη οδήγηση είναι χαρακτηριστικό της βασιλικής οικογένειας. Το 2019, το Land Rover του πρίγκιπα Φίλιππου αναποδογύρισε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα κοντά στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ. Ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο οποίος ήταν 97 ετών και οδηγούσε εκείνη τη στιγμή, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο ενώ έβγαινε από μια ιδιωτική οδό στην A149.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, στις 25 Δεκεμβρίου 2015. AP/Matt Dunham

Ο Φίλιππος βγήκε αλώβητος από το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός και ο επιβάτης του άλλου αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και αργότερα πήραν εξιτήριο. Και οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα. Μετά το ατύχημα, ο Φίλιππος υποχρεώθηκε να παραδώσει την άδεια οδήγησης του, αλλά η Εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη.

Πρίγκιπας Κάρολος

Είκοσι χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα της Ουαλίας σε τροχαίο δυστύχημα, αποκαλύφθηκε ότι ο - τότε - πρίγκιπας Κάρολος είχε ανακριθεί για κατηγορίες ότι είχε συνωμοτήσει για να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. Το 2021, η εφημερίδα Daily Mail ανέφερε ότι ο πρώην επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζον Στίβενς, είχε αποκαλύψει ότι ο Κάρολος είχε ανακριθεί ως μάρτυρας το 2005, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς έρευνας για το θάνατο της Νταϊάνα το 1997.

Ο βασιλιάς Κάρολος. AP

Ανακρίθηκε σχετικά με ένα σημείωμα που είχε γράψει η Νταϊάνα, στο οποίο υποθέτει ότι θα δολοφονηθεί για να μπορέσει ο Κάρολος να παντρευτεί την πρώην νταντά των γιων τους, μετά από ψευδείς φήμες που κυκλοφορούσαν ότι είχε εξωσυζυγική σχέση εκείνη την εποχή. Ο Κάρολος δεν θεωρήθηκε ύποπτος για φόνο και ο Στίβενς δήλωσε ότι η ομάδα του δεν βρήκε άλλα στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας που να υποστηρίζουν ότι ο Κάρολος είχε εμπλοκή στο θάνατο της Νταϊάνα.

*Με πληροφορίες από Guardian

